De la „Dragoste cu două tăișuri” – cu minunata Juliette Binoche – pe FilmBox Premium, la o adevărată colecție de filme romantice pe FilmBox Extra: „Iubitul mamei mele”, „Aproape prieteni” și „Aventură de două nopți”.

Filme difuzate la TV de Ziua Îndrăgostiților

„Dragoste cu două tăișuri” – premieră națională, e un film romantic, cu accente dramatice, care o readuce în prim plan pe îndrăgita și talentata Juliette Binoche, premiată cu Oscar. Pelicula prezintă o poveste complicată de dragoste, un triunghi amoros format din Sara (Binoche), partenerul ei actual și fostul. Cei doi bărbați se întâmplă să fie cei mai buni prieteni. Este un film sensibil, cu o regie remarcabilă – regizoarea Claire Denis a primit „Ursul de Aur” pentru regia acestei pelicule la Festivalul Internațional de Film de la Berlin -, cu un scenariu perfect și un joc actoricesc la cel mai înalt nivel.

Filmul „are un fel de realism romantic care poartă o calitate confesională. Denis îmbrățișează fluiditatea și fragilitatea iubirii împreună cu co-scenarista Christine Angot, cunoscută pentru romanele sale autobiografice. Există seducție aici, dar filmul nu oferă o aventură de evadare – există și confuzie, negare, teamă, traumă”, scria publicația W Magazine despre „Dragoste cu două tăișuri”.

La rândul ei, Juliette Binoche a ținut să mărturisească relația specială pe care o are cu regizoarea și să spună câteva cuvinte despre cea din urmă, despre felul cum a construit acest film: „Trebuie să creezi magia filmelor. Nu poate fi așezată, trebuie creată. Avem acest tip de relație, care se produce foarte mult în tăcere, în priviri, în auz. Este un loc care nu are neapărat cuvinte. Uneori, un cuvânt va ajuta, ca o unealtă cu care deschizi o ușă, pentru că acțiunea înseamnă a scoate la iveală ceea ce este înăuntru. Mai ales cu un film numit „Dragoste cu două tăișuri”! Totul trebuie să vină din interior”, a declarat actrița pentru publicația The Playlist.

Premiera națională: 14 februarie, ora 20:00, pe FilmBox Premium.

Postul de televiziune FilmBox Extra a pregătit o seară cinematografică de excepție pentru îndrăgostiți: trei filme care aduc nu numai un plus de romantism, dar și multe zâmbete de Valentines Day.

De la ora 20:25, vineri, 14 februarie, e programată comedia „Iubitul mamei mele”, un film cu Michelle Pfeiffer și Paul Rudd. Pfeiffer este mama unei adolescente: cele două se îndrăgostesc în același timp. Mama, de un bărbat mult mai tânăr, fata, pentru prima dată. Dacă nu era suficient de complicată situația deja, soarta le joacă feste și lucrurile o iau… razna! Dar într-un sens bun, mereu comic. De asta se ocupă Pfeiffer și Rudd, foarte talentați și potriviți împreună.

La ora 22:00, începe „Aproape prieteni”, o comedie cu tânărul și talentatul Freddie Highmore – cu o nominalizare la Globurile de Aur pentru rolul său din „Doctorul cel bun” și remarcat de critici în „Bates Motel”, alături de Vera Farmiga. El se îndrăgostește, dar povestea nu e așa de simplă, pentru că tânăra – Odeya Rush – are deja un prieten care parte foarte hotărât să nu cedeze altcuiva locul de lângă femeia iubită. Diferența dintre cei doi bărbați – unul brutal, celălalt fragil și sentimental – devine comică și dă naștere unor situații neprevăzute care fac din acest film unul numai bun de Valentines Day.

„Aventură de două nopți”, filmul pe care vi-l propune FilmBox Extra de la ora 23:40 de Ziua Îndrăgostiților, este povestea unor „aproape străini” care au o aventură de-o noapte, dar sunt prinși de un viscol teribil și blocați în Manhattan. Altă soluție nu au decât să încerce să se cunoască mai bine, ca să treacă timpul mai ușor. Protagoniști: Lio Tipton și Miles Teller. Teller este un răsfățat al Hollywoodului: unul dintre cei mai căutați tineri actori de marii producători și regizori. S-a remarcat în Whiplash – film premiat cu 3 Oscaruri, dar și în recentul sequel Top Gun: Maverick, în distinsa companie a lui Tom Cruise.

Iar pentru cei care caută un plus de romantism, FilmBox+ Love Channel, un canal SMART special conceput, având conținut la cerere și redat back-to-back, similar cu televiziunea liniară tradițională și disponibil exclusiv pe FilmBox+. Aici veți găsi o selecție specială de filme grozave de Ziua Îndrăgostiților, cum ar fi „Și dragostea unde e?”, „După tot ce s-a întâmplat”, „O nuntă explozivă”, „Plus unu”, și „Toate drumurile duc la Roma”. Toate filmele sunt disponibile și pe serviciul de streaming FilmBox+.

