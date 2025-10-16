Recent, prezentatoarea știrilor de la PRO TV le-a făcut o nouă mărturisire fanilor din mediul online. Mai exact, Andreea Esca a scris pe Instagram că s-a uitat la un documentar de pe Netflix care a făcut-o să plângă!

Documentarul de pe Netflix a impresionat-o pe Andreea Esca

„Concluzia mea: am plâns multișor. El nu e cel mai bun intervievator. Idea e genială, chiar dacă mi se pare și înfricoșătoare, cumva… Iar dr. Jane Goodall, o aleasă a vieții! Noapte bună”, a scris Andreea Esca pe Instagram, la story, peste o captură pe care a făcut-o din documentarul „Ultimele cuvinte: Dr. Jane Goodall”, apărut în anul 2025 pe Netflix.

În urmă cu doar câțiva ani, într-un interviu pe care l-a acordat pentru PRO TV Plus, Andreea Esca dezvăluia și care sunt show-urile ei preferate de la postul unde lucrează.

„Vocea României este show-ul meu preferat și, bineînțeles, Las Fierbinți, care nu e un show, dar e mai mult decât un show. Chiar aș vrea la Vocea României, dar ca ajutor de juriu sau ceva, că nu știu, parcă n-aș vrea chiar pe scenă. Deși, cine știe, nu te supăra, dar am cântat la Ateneul Român pe scenă, adică… Chiar vorbeam într-o zi cu Andra, a fost ziua ei și i-am cântat «La mulți ani» la telefon și mi-a zis: «Se vede că ai cântat la Ateneu»! Păi, bravo, normal”, afirma Andreea Esca în trecut.

Cine a fost Jane Goodall

„Dr. Jane Goodall a apropiat omenirea de natură în moduri fără precedent. În acest interviu foarte personal, împărtășește lumii ultimul său mesaj”, este scurta descriere pe care cei de la Netflix i-au făcut-o documentarului, pe site-ul lor oficial.

Jane Goodall, celebra primatologă și apărătoare a vieții sălbatice, a murit pe 1 octombrie 2025, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, a anunțat Institutul Jane Goodall. Considerată pionieră în studiul cimpanzeilor, ea a transformat pasiunea din copilărie pentru animale într-o carieră de peste șase decenii și o misiune globală pentru protejarea naturii.

„Descoperirile dr. Goodall ca etolog au revoluționat știința, iar ea a fost o susținătoare neobosită a protejării și refacerii lumii noastre naturale”, a transmis institutul într-un comunicat.

