Recent, prezentatoarea știrilor de la PRO TV le-a făcut o nouă mărturisire fanilor din mediul online. Mai exact, Andreea Esca a scris pe Instagram că s-a uitat la un documentar de pe Netflix care a făcut-o să plângă!

Documentarul de pe Netflix a impresionat-o pe Andreea Esca

„Concluzia mea: am plâns multișor. El nu e cel mai bun intervievator. Idea e genială, chiar dacă mi se pare și înfricoșătoare, cumva… Iar dr. Jane Goodall, o aleasă a vieții! Noapte bună”, a scris Andreea Esca pe Instagram, la story, peste o captură pe care a făcut-o din documentarul „Ultimele cuvinte: Dr. Jane Goodall”, apărut în anul 2025 pe Netflix.

În urmă cu doar câțiva ani, într-un interviu pe care l-a acordat pentru PRO TV Plus, Andreea Esca dezvăluia și care sunt show-urile ei preferate de la postul unde lucrează.

„Vocea României este show-ul meu preferat și, bineînțeles, Las Fierbinți, care nu e un show, dar e mai mult decât un show. Chiar aș vrea la Vocea României, dar ca ajutor de juriu sau ceva, că nu știu, parcă n-aș vrea chiar pe scenă. Deși, cine știe, nu te supăra, dar am cântat la Ateneul Român pe scenă, adică… Chiar vorbeam într-o zi cu Andra, a fost ziua ei și i-am cântat «La mulți ani» la telefon și mi-a zis: «Se vede că ai cântat la Ateneu»! Păi, bravo, normal”, afirma Andreea Esca în trecut.

Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului"
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului"

Cine a fost Jane Goodall

„Dr. Jane Goodall a apropiat omenirea de natură în moduri fără precedent. În acest interviu foarte personal, împărtășește lumii ultimul său mesaj”, este scurta descriere pe care cei de la Netflix i-au făcut-o documentarului, pe site-ul lor oficial.

Jane Goodall, celebra primatologă și apărătoare a vieții sălbatice, a murit pe 1 octombrie 2025, la vârsta de 91 de ani, din cauze naturale, a anunțat Institutul Jane Goodall. Considerată pionieră în studiul cimpanzeilor, ea a transformat pasiunea din copilărie pentru animale într-o carieră de peste șase decenii și o misiune globală pentru protejarea naturii.

„Descoperirile dr. Goodall ca etolog au revoluționat știința, iar ea a fost o susținătoare neobosită a protejării și refacerii lumii noastre naturale”, a transmis institutul într-un comunicat.

Produsul vândut de Kaufland cu doar 49,99 de lei, în săptămâna 15-21 octombrie 2025, de care toți șoferii români au nevoie
Alte știri

Peste 50% dintre români cred că avem locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor
Știri România 14:25
Peste 50% dintre români cred că avem locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor
O firmă de IT din București, cu 300 de angajați, se închide: „Se oprește încet robinetul”
Știri România 13:43
O firmă de IT din București, cu 300 de angajați, se închide: „Se oprește încet robinetul”
Monden

Cum a apărut Adelina Chivu la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Putea fi confundată cu un fotomodel
Stiri Mondene 14:29
Cum a apărut Adelina Chivu la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025. Putea fi confundată cu un fotomodel
Gabriela Cristea, căutată de fosta iubită a lui Tavi Clonda: „De un an îi tot spuneam”
Stiri Mondene 14:11
Gabriela Cristea, căutată de fosta iubită a lui Tavi Clonda: „De un an îi tot spuneam”
Politic

Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
Politică 13:00
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
Politică 12:37
România nu riscă recesiunea, suntem „un șantier în derulare”, asigură Dragoș Pîslaru. Primim 17 miliarde din PNRR, dar deficitul urcă la 8,4%
