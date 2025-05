Printre cei care și-au investit banii la Porumbacu de Sus se regăsesc și Andreea Esca și Tudor Chirilă, colegi la PRO TV, acolo unde vedeta prezintă știrile, iar artistul este antrenor la „Vocea României”.

Andreea Esca a vizitat pensiunea lui Tudor Chirilă

Recent, știrista, care deține Alist Magazine, a organizat un team building la Porumbacu de Sus, pentru echipa ei de la revistă, astfel că a ajuns și la pensiunea lui Tudor Chirilă. Astfel, Andreea Esca a postat pe Instagram, la story, reacția pe care a avut-o când a ajuns în locația deținută de artist.

„Frumos și la colegii Tudor Chirilă și Iulia Victoria” și „Viața e lapte și miere” a scris Andreea Esca pe internet, peste o fotografie în care apare alături de Ioana Chereji, șefa de comunicare de la Untold.

La finalul anului trecut, Tudor Chirilă a fost invitat în podcastul arhitectului Omid Ghannadi, care a făcut parte și din echipa „Visuri la cheie”, emisiune difuzată de PRO TV, iar acolo artistul a dezvăluit cum a ajuns să își investească banii la Porumbacu de Sus.

Cum a ajuns artistul să investească la Porumbacu de Sus

Potrivit celor spuse de solistul trupei Vama, Andreea Esca l-a convins să își cumpere o pensiune în acea zonă din județul Sibiu, chiar dacă el inițial se gândea să investească la Visci.

„Am ajuns în Porumbacu după multe insistențe. Eu eram la Festivalul de Teatru de la Sibiu și i-am spus că nu am niciun chef să vin. «Lasă-mă în pace cu Porumbacu tău»! «Hai mă, vino, că suntem toți aici, n-o să-ți pară rău». «Nu vin, nu vin! Eu mă duc la Viscri. Tu nu înțelegi că nu vin?». Totuși, m-am dus. M-am îndrăgostit iremediabil și irecuperabil. Am revenit câteva weekenduri și la un moment dat am început să întreb dacă oare e vreo proprietate prin sat care se vinde”, a spus Tudor Chirilă despre discuția pe care a avut-o cu Andreea Esca.

