„Eu sunt Crăiasa Zăpezii acum, nu sunt mireasă. Dar să știi că în ziua nunții simt că nu m-am bucurat suficient pentru că am fost cumva agitată cu toate cele, cu organizarea, cu invitații și așa mai departe. Dar, ce să vezi, nu o să mai trăiesc niciodată ziua aceea. Însă după aceea am avut două botezuri superbe și cumva simt că am mai recuperat”, a declarat Andreea Ibacka pentru Ego.

„Eu am avut o direcție foarte clară, am vrut să fiu sirenă. Ariel practic, a fost modelul meu. A fost așa o rochie pe corp și evazată doar în partea de jos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu era cea mai comodă rochie pentru purtat o zi întreagă, dar am arătat așa cum mi-am propus, iar asta era cel mai important la respectivă.

M-am mai luminat și eu între timp, acum am aflat că se poartă mai multe rochii în ziua respectivă, dar eu nu am venit cu fițele astea.

Atunci eram micuță și nu i-am cerut soțului buget de cununia civilă, de ședința foto, pentru petrecere, pentru după petrecere, și așa mai departe, m-am conformat o zi întreagă în sirenă”, a declarat actrița pentru sursa citată.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Directorii firmelor RCA care i-au păcălit pe asigurați, ținuți de ASF în funcții după ce tot ASF i-a prins. În câteva zile, lista City va ajunge la judecători

Au trecut 12 ani de la nuntă, însă, Andreei i-a rămas în suflet rochia purtată în ziua nunții sale și deși a vrut să o păstreze pentru fiica ei, într-un final vedeta a dat-o.

„Dar este o rochie pe care nu o voi uita niciodată. Nu o mai am. Nu știu dacă este sau nu adevărat, legenda spune că nu e bine s-o ții în casă.

Pentru cei care încă țin toate superstițiile. Eu am un soț pe vechi, pe rit vechi și el, iar el ține cont de toate astea. Eu nu duc gunoiul după ce s-a întunecat, nu țin rochia de mireasă în casă, din astea”, a mai povestit amuzată prezentatoarea TV.

„Am vrut la un moment dat să o păstrez pentru Namiko, mă rog, pentru fiica noastră, pentru că a venit ceva ani mai târziu, dar m-am gândit că sunt toate șansele ca ea să nu meargă pe aceeași siluetă-talie, dacă mă înțelegi, tatăl ei având doi metri înălțime și o păstram practic degeaba. Așa că am dat-o. S-a bucurat de ea o altă mireasă”, a mai concluzionat Andreea.

GSP.RO Românca măritată cu patronul Ferrari a făcut furori la prima cursă de Formula 1. Cum au surprins-o fotoreporterii

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cu ce rochie a putut apărea Carmen Iohannis în Japonia, la întâlnirea cu Împăratul și Împărăteasa. Ținuta ei uimește FOTO

Viva.ro Adevărul despre rochia roz purtată acum de Carmen Iohannis. Semnificația ascunsă a ținutei pe care a purtat-o soția președintelui, la întâlnirea cu Împăratul Japoniei

Observatornews.ro Oraşul din România cu ZERO şomeri. Are 1000 de firme, care caută sute de angajaţi

Știrileprotv.ro Un bebeluș abandonat a fost găsit pe un câmp de la marginea unui sat sibian

FANATIK.RO Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis la întâlnirea cu Împăratul Japoniei. Ținuta a atras toate privirile

Orangesport.ro O vedetă din Anglia, atacată de lupi în România: ”Unuia i-a băgat băţul în ochi, iar altuia i-a rupt maxilarul. Aşa a scăpat”

Unica.ro 'S-a încheiat hărțuirea, coșmarul ultimelor 9 luni din viața mea'. Răsturnare de situație în scandalul dintre Octavia Geamănu și Antena 1

HOROSCOP Horoscop 7 martie 2023. Leii pășesc, fără să înțeleagă prea bine ce urmează, într-o perioadă în care tainele sufletului îi vor interesa mai mult

PUBLICITATE Motive care te vor determina să vizitezi Marocul