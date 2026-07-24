„17 iulie.

Anul trecut în 17 iulie zburam de pe motocicletă în urma unui accident rutier. Trebuia să-l văd pe Justin Timberlake tot la EC și n-am mai ajuns. Am ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca, în schimb.

Deși mergeam regulamentar, cu viteză mică (de oraș), nu totul depinde de noi. În câteva secunde am înțeles cât de fragilă e viața. Puteam să nu mai fiu. Dar am rămas. Cu o fractură mică. Plus recunoștință.

Anul acesta, tot pe 17 iulie (săptămâna trecută), ascultam live un artist preferat, pe Teddy Swims. Muzica lui îmi însoțește copiii la somn de ani buni. Iar piesele lui sunt spectaculos de emoționante. M-am gândit mult la aniversarea asta de un an de la accidentul moto.

Căzătura mea chiar a fost urâtă, periculoasă, așa că m-am întrebat și atunci și acum: Cum de m-a lăsat Dumnezeu aici, sănătoasă? Și sunt convinsă că a făcut-o cu un motiv.

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Am lucruri de trăit, multe de construit, oameni de iubit. Fiecare cumpănă vine cu o lecție. Uneori o înțelegem repede. Alteori e nevoie de timp ca s-o descifrăm.

Viața mea s-a schimbat la 180 de grade în doar un an. Cotul rupt s-a vindecat repede. Sufletul…

DA, mi-am permis să plâng în public zilele acestea. Deși nu vreau compasiune. Număr pe degete de câte ori am plâns la TV și poate niciodată până acum în social media.

Nu voi face din asta un obicei, dar nici nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă. Așa că am inclus într-un montaj video și 3 secunde în care plâng, în amintirea unui moment pe care l-am simțit mai profund decât pot povesti în cuvinte. A fost o seară în care am trăit un amalgam de emoții, toate reale și parte din poveste.

Și dacă există aici o altă femeie care citește și simte că trebuie să fie puternică în fiecare secundă a vieții ei doar pentru că este mamă, soție, fiică sau profesionistă… aș vrea să îi spun atât: nu trebuie. E OK să mai și plângem.

Acum:

– Dacă zâmbesc, cineva va spune că sunt prea bine.

– Dacă plâng, sunt prea sensibilă.

– Dacă aleg discreția, înseamnă că nu m-a afectat suficient.

– Dacă vorbesc despre viața personală, mă victimizez.

Adevărul e că toți vom avea întotdeauna o părere. Pertinentă sau nu.

Dar eu vă mulțumesc mult vouă, celor care și-au luat două minute din timpul lor ca să-mi lase un gând bun! Nici nu știți ce important este!”, a fost mesajul transmis de Andreea Ibacka.

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