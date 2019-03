„E foarte frumos, e greu, dar e greu ca la toata lumea adică nu e ceva ieşit din comun la mine… este incredibil de frumos adică sunt satisfacţii enorme orice gest, orice zâmbet de al copilului e minunat si te încarcă pentru întreaga zi. Cel mai greu a fost experienta de la nastere. A fost cumplita recuperarea am avut nist dureri cum nu credeam ca exista. Eu mi-am dorit mult să nasc natural, am încercat, dar nu s-a putut. Din sala de travaliu m-au mutat de urgenţă la sala de operaţii pentru a-mi face cezariană pentru că nu reuşeam să nasc un copil atât de mare cum a fost fetiţa mea. Am avut nişte dureri groaznice, n-am putut să merg”, a spus Andreea Ibacka la Antena Stars.

Cabral a declarat imediat ce a devenit tată, că soţia sa şi-ar fi dorit să nască natural, dar din cauza complicaţiilor, nu a mai fost posibil. „Andreea a vrut foarte mult să nască natural şi până la urmă, nu s-a mai putut. Mult prea multe complicaţii. Plus că Andreea e micuţă, e minionă, iar copilul a avut 3,6 kilograme. Doctorul a zis . Andreea e ok, nu e în cea mai spectaculoasă perioadă din punctul de vedere al formei fizice, dar este mai frumoasă ca niciodată şi este fericită”, a declarat Cabral la Pro tv.

Citește și

Pot sau nu medicii să fie voluntari în spitale? Pacienții vor resimți lipsa lor, pentru că aceștia acopereau o parte din servicii

Citește mai multe despre Andreea Ibacka și nastere pe Libertatea.