Andreea Liptak vorbește despre plecarea de la TV după 6 ani. „Să vă mărturisesc ceva: au greșit”

Până în urmă cu câțiva ani, Andreea Liptak a fost o prezență obișnuită pe micile ecrane, la Pro TV, acolo unde lucra. Însă, Andreea Liptak a decis să iasă din lumina reflectoarelor. Căsătorită din anul 2007 cu fostul ei coleg de la PRO TV, Răzvan Spiridon, blonda are o familie fericită, împreună cu cele două fetițe ale lor, Sofia și Maia, care sunt foarte frumoase. În plus, Andreea Liptak și partenerul ei de viață, Răzvan Spiridon, se ocupă de afaceri.

Acum, la peste șase ani după ce a ieșit din lumina reflectoarelor, Andreea Liptak a făcut mărturisiri despre momentul în care a decis să renunțe la TV.

„În urmă cu 6 ani și jumătate am decis să fac un pas major. Am pus punct unei cariere de 15 ani în televiziune pentru a mă dedica visului meu din copilărie: să mă transform continuu și prin asta, să revoluționez lumea alături de alții cu aceeași viziune.

Astăzi timpul meu se împarte între experiențe de calitate cu familia mea și dobândirii de competențe în ramuri de cercetare inovatoare precum epigenetica, longevitatea, neuroștiințele.

Întotdeauna am avut în jurul meu oameni care m-au susținut. Dar nu acesta e secretul. De pildă după ce am plecat din televiziune, în proporție covărșitoare mi-au spus că admiră curajul meu, totuși consideră că prin decizia mea, risc mult. Să vă mărturisesc ceva: au greșit. Nu am riscat mult. Am riscat tot! Și nu regret nici o secundă.

Și mă bucur că după fiecare mutare pe tabla de șah a provocărilor, Dumnezeu mi-a trimis semnele și a creat circumstanțele să închei cu „șah mat”. Și știu că singura mea contribuție în toată această poveste de viață este aceea că știu ce îmi doresc și nu renunț la visuri indiferent de provocări. Restul e de sus.

Află ce îți dorești cu adevărat. Dă-ți voie să ți se întâmple. Sunt forțe dincolo de înțelegerea ta care așteaptă să faci pasul, ele nu pot să intervină dacă te tot opui. Clarifică, aliniează mintea cu inima și permite. Permite, permite, permite. E rost de fericire! Pe cuvânt!

Stare de spirit: reLAAX. :)) Pe curând!”, a comentat Andreea Liptak în mediul online.

