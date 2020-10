Andreea Mantea a făcut primele declarații despre iubitul ei. “Nu-l ascund. Să știți că nu-l ascund!”

Aceștia au întrebat-o pe vedetă de ce își ascunde partenerul. Răspunsul ei a venit imediat.

“Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Te ascund?”, l-a întrebat Andreea Mantea pe iubitul ei, care se afla în spatele camerei de filmat.

După răspunsul ezitant al iubitului ei, Andreea Mantea a ținut să explice cum stau, de fapt, lucrurile.

“Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam?

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important.

Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit Andreea Mantea în ultimul său videoclip postat pe YouTube.

