Andreea Mantea a fost de-a lungul anilor foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală. A avut o relație cu Cristian Mitrea, tatăl băiețelului ei de care s-a despărțit când era însărcinată. De ceva vreme se zvonește că are o relație cu Valeriu Floricel, însă niciodată nu a făcut declarații pe acest subiect.

Acum, invitată în emisiunea online „Detectorul de minciuni”, prezentatoarea a recunoscut că a fost înșelată de două ori. Unii dintre foștii parteneri i-au trădat încrederea. Pe unul dintre ei l-a prins în fapt, iar altuia i-a citit mesajele.

„O femeie știe. Îți dai seama. Nu am fost niciodată paranoică. I-am prins în fapt, pe unul imediat după…și pe unul prin mesaje, i-am văzut mesajele. I-am prins pe toți.

Nu am iertat înșelătoria. Fetele să treacă peste relație, pentru că nu merită. De ce să stea o femeie?”, a declarat Andreea Mantea la „Detectorul de minciuni”, care nu a dat niciun indiciu despre identitatea foștilor.

Prezentatoarea nu a mai dorit să rămână în acele relații, chiar dacă unul dintre partenerii de la acea vreme a rugat-o.

„A avut unul curaj să rămână dar vreo cinci minute a apucat. De ce să întreb, ce rost are.”, a mai adăugat aceasta.

Recent, Andreea Mantea a făcut declarații despre viața privată, a dezvăluit cât e de dezamăgită. „Andreea Mantea a fost atât de dezamăgită, încât nu o mai dezamăgește absolut nimic și nimeni. Singurul om care ar putea să o mai dezamăgească pe Andreea ar fi David, în schimb, nimeni nu ar mai putea. Doar de la el am așteptări. Nici de la mine nu am. Și eu aș putea să dezamăgesc și știu asta și nu am așteptări din partea nimănui. Dar de la David, aș putea avea dezamăgire, în rest de la nimeni. Nu mai am niciun strop. Sunt foarte jos așteptările mele.

Ce mă supără cel mai tare la un om este energia. Asta ți-o creezi. Nu îmi plac oamenii posomorâți, care nu râd. În relație cu mine…nu știu! Nu suport minciună că prea rar se întâmplă să mă mintă cineva că simt imediat. Nu îmi plac oamenii care caută probleme unde nu sunt. Unde sunt probleme, există și rezolvarea ei. Trebuie doar să îți dorești. Îmi plac oamenii care văd partea bună a paharului. Nu îmi plac oamenii care se vaită. Îmi dau o stare proastă!”, a declarat vedeta pentru Kanal D.

