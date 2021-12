În vârstă de 35 de ani, Andreea Mantea a avut în trecut o relație cu Cristi Mitrea. Rodul poveștii lor de iubire e David, fiul lor în vârstă de 6 ani. Înainte să nască băiețelul, cei doi s-au despărțit. O lungă perioadă vedeta a fost mamă singură, însă de ceva vreme și-a găsit liniștea și iubirea.

Prezentatoarea de la Kanal D e într-o relație cu Valeriu Floricel. Andreea Mantea nu a făcut declarații despre bărbatul iubit, însă cel care a dat-o de gol a fost fostul, Cristi Mitrea. „L-am cunoscut și pe actualul ei iubit, Valeriu Floricel, ne-am văzut de vreo două ori la Andreea acasă. N-am discutat prea multe! Ce era să discut cu el? Să-i spun că ce face cu el a făcut și cu mine? Nu prea avem ce să vorbim. Nu sunt într-o relație bună cu Andreea acum! Noi ne facem viața un calvar. A fost o vreme când eu nu-i răspundeam la telefon, apoi nu-mi răspundea ea. Am încercat de dragul copilului, dar nu merge”, a declarat el, la podcastul „Acasă la Măruță”.

„Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus”

Acum, Andreea Mantea e din nou în centrul atenției după ce s-a zvonit în presă că este însărcinată. Vedeta a luat atitudine și pe Instagram a infirmat totul. „Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. (…) De doi ani încoace, mă, de doi ani…nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a răbufnit Andreea Mantea pe Instagram, conform spynews.ro.

În prezent, vedeta are o carieră în televiziune. Andreea Mantea prezintă „O nouă șansă”, la Kanal D.

Citeşte şi:

Vica Blochina l-a înșelat pe Victor Pițurcă de mai multe ori în cei 16 ani de relație: „Bărbații respectivi erau mult peste el, ca bani, ca vârstă”

Cine este Sebastian Dobrincu, juratul de la „Imperiul Leilor” sezonul 3. A fondat trei companii care l-au făcut milionar

Ce cadou a primit Ștefan Bănică jr din partea Violetei și a fratelui ei, Radu. Abia acum s-a aflat. „M-am gândit la ceva modern”

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool