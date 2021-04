Se zvonea de o bună perioadă că trăiește o poveste de iubire, însă Andreea Mantea le-a dezvăluit celor care o urmăresc abia în octombrie 2020 că trăiește o frumoasă poveste de iubire. „Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum… unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit Andreea Mantea într-un videoclip postat pe YouTube.

Iată că prezentatoarea nu se mai ferește acum și dezvăluie că e împlinită pe plan amoros. E iubită și primește iubire din partea partenerului ei.

„La capitolul iubire stau foarte bine din simplul motiv că pot să simt, să iubesc, iar intensitatea cu care eu trăiesc acest sentiment este extrem de mare. Mă declar un om fericit pentru că pot să simt iubire și să mă simt iubită la fel de intens.

E important să înveți să iubești necondiționat, să iubești și calitățile, și defectele omului de lângă tine și să îl iubești atât de mult încât, dacă ar trebui să îl lași să plece pentru a fi cu adevărat fericit, să îi dai drumul. Iubirea se simte, nici nu avem voie să «gândim» foarte mult cu mintea, ci doar cu sufletul”, a dezvăluit Andreea Mantea pentru TV Mania.

Andreea Mantea, declarații despre cel de-al doilea copil

În cadrul unei sesiuni de întrebări din partea fanilor, Andreea a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă. Ea a ținut să precizeze că nu este însărcinată, așa cum s-a crezut.

„Nu, nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate” , a spus Mantea.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut… așa am simțit și-mi doream…”, a mai spus Andreea.

