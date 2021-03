În cadrul unei sesiuni de întrebări din partea fanilor, Andreea a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă. Ea a ținut să precizeze că nu este însărcinată, așa cum s-a crezut.

„Nu, nu, nu, nu. Nu sunt însărcinată. Știu că nu mă crede nimeni, dar ce să fac? Am niște probleme de sănătate” , a spus Mantea.

„Mi-aș dori tare tare mult o fetiță, mult de tot. Oricum eu primele două luni am crezut că am fetiță. Mă rog, așa am crezut…așa am simtit și-mi doream…”, a mai spus Andreea.

Andreea Mantea a fost întrebată și dacă ar participa la Survivor România 2021. Vedeta a recunoscut că îi apreciază foarte mult pe concurenți, dar nu ar putea să reziste unui asemenea show dur.

„Doamne, când îi văd pe oamenii ăia care participă la Survivor, pentru mine este ceva incredibil. Nu cred că aș putea vreodată, eu obosesc și dacă urc un etaj”, a spus Andreea Mantea, pe pagina ei de Instagram.

