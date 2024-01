După ce a petrecut Revelionul în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, Andreea Mantea și David, fiul ei, s-au îmbarcat în avion cu destinația Maldive. Acolo au ajuns acum câteva zile și deja se bucură de temperaturi de vară, de soare, de plaje și de apa în culori inedite.

Prezentatoarea de la Kanal D nu a ratat ocazia și a făcut o ședință foto pe plajă. Apare într-un costum de baie din două piese, cu formele la vedere. „Vacanță”, a scris Andreea Mantea, în timp ce fanii ei au reacționat la secțiunea comentarii.

Mulți au felicitat-o pentru silueta pe care o are la 37 de ani. „Să ai parte de multe momente de relaxare, fericire și liniște! Vacanță plăcută!”, „La mulți ani!❤️Vacanță frumoasă!❤️❤️Frumusețe! Minunăție❤️❤️”, „Wow ce frumusețe! Sexy ești și ce corp! Vacanță plăcută 😘😘”, „Wow! Bravo! Bați toate puștoaicele la capitolul corp!!🥂🤗”, au reacționat fanii vedetei.

Pe Instagram, fanii s-au întrebat apoi cine i-a făcut pozele Andreei Mantea, iar unii dintre ei au fost de părere că David, fiul ei, e fotograful.

De ce Andreea Mantea e singură. Prezentatoarea refuză să-și facă un nou iubit

Când vine vorba despre viața sa personală, Andreea Mantea este foarte discretă. De aproximativ doi ani, prezentatoarea de la Kanal D este singură. Ultima relație, care a durat aproximativ 5 ani, a fost una foarte discretă, iar vedeta nu i-a arătat niciodată chipul partenerului. În prezent, Andreea Mantea e singură.

Întrebată într-un interviu pentru Unica dacă are o relație, ea a spus că nu, preferă să se ocupe tot timpul de David, fiul ei și al lui Cristi Mitrea. „Nu, din fericire nu (n.red.: este într-o relație). (râde) Glumesc. Mi-am propus să mă dedic fiului meu pentru că este atât de frumos.

Am mai auzit fel și fel de oameni care-mi spun că nu fac bine, că o să mi se ducă anii ăștia și că o să-mi pară rău, că n-o să mă mai întâlnesc cu ei. Nu, n-o să mă mai întâlnesc cu anii ăștia pe care-i are fi-miu. Eu de iubit am iubit, de distrat m-am distrat. Consider că am fost foarte liberă și foarte fericită”, a declarat Andreea Mantea.

Totodată, ea a mai povestit cât de mult își iubește băiatul. „Nu regret nimic, chiar dacă au fost multe greșeli pe care le-am făcut. Nu le regret și nu-mi pare rău. Vreau, în acest moment, să mă concentrez pe el.

El este extrem de important în viața mea. Iubirea aia maximă despre care vorbeam, e de mamă, o am pentru el în acest moment. Nu pot să mă opresc din a iubi. Vreau să mă concentrez pe el. Nu știu cât va dura această perioadă, dar, în acest moment, eu sunt sigură că va dura destul de mult, o perioadă destul de lungă, pentru că are nevoie de mine”, a mai declarat Andreea Mantea, pentru unica.ro.

