Aflată la sală alături de fiul ei, David, prezentatoarea a intrat pe Instagram și le-a spus fanilor ei că vrea să slăbească din nou și să ajungă aproape de forma inițială.

„E foarte rău! Foarte, foarte rău, nu e bine deloc! Nu zic 47, cum era pe vremurile bune, dar măcar 50 sau 52, dar nu 66! Am luat 14 kg într-un an…”, a spus Andreea Mantea pe contul de socializare.

Andreea Mantea a explicat că nu este însărcinată, iar problemele sunt altele

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e că aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc.

Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă.(…) De doi ani încoace, mă de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă”, a spus Andreea Mantea, pe Instagram, în urmă cu câteva săptămâni.

