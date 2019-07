De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit că îi este foarte greu să facă față provocărilor culinare la care e supusă la fiecare nuntă. “Nu am cum să rezist în fața mâncărurilor. La una dintre filmările pentru «Se strigă darul», la aperitiv nu a venit unul normal, ci cu slană, șorici, tobă, lebăr și am mâncat, am zis că na, să mă satur. Ziceai că sunt nemâncată de o lună, că nu am mai văzut în viața mea și nu m-a mai oprit nimeni! Sau, dacă mă duci la o nuntă în Sibiu, mănânc câte 20 de virșli în 5 minute! Nu mă pot abține, nu am cum. Chiar nu am cum, pe mine nunțile astea mă îngrașă câteva kilograme”, ne-a dezvăluit ea.

Între sezoane, Andreea e mai strictă cu alimentația, evită prăjelile și dulciurile, merge la sală de câteva ori pe săptămână și își prepară o limonadă cu ghimbir și afine, despre care spune că topește grăsimile. Așa, revine la greutatea ideală. Însă când reia filmările și circuitul prin țară, acul cântarului o ia din nou razna.

Peripeții cu miresele

Ca la orice emisiune filmată prin țară, nu într-un studio, se întâmplă tot felul de lucruri pe care echipa nu le poate controla. Andreea, care face echipă cu Mihai Mitoșeru la show-ul “Se strigă darul”, ne-a dezvăluit cam de ce peripeții are parte.

“Trebuie să am grijă să nu prind trafic pe drum, că dacă rămânem blocați, nu ajung la mireasă! Mi s-a întâmplat să fiu supersperiată că am pierdut mireasa, dar de fapt, mireasa, ce crezi?, a întârziat și ea la coafor! În cazuri din astea sunt fericită și zic: «Cât mă iubește Dumnezeu!». Se întâmplă să ne pierdem, să nu avem semnal la telefon și să nu ne mai găsim unii pe alții… Dar ne place să mergem în zone din astea fără semnal”, ne-a povestit bruneta.

