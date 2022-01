Andreea Marin a fost prezentă în platoul emisiunii „Teo Show”, unde a participat alături de Teo Trandafir la un joc al sincerității. Bursucu a întrebat-o pe invitata sa cine a ironizat-o până acum din showbizul românesc.

„Andreea Marin, spune numele colegului de breaslă care te-a ironizat și te-a deranjat”, i-a spus prezentatorul vedetei.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică nu s-a ferit să răspundă și a mărturisit că Iulia Albu a fost cea care a încercat să o ironizeze, însă criticului de modă nu i-a ieșit.

„Câți n-au încercat. Asta cu deranjatul la mine… sunt trecută prin de toate și mai puțin mă deranjează. Sunt foarte bine antrenată. Știi cum depășești treaba asta? Știi cine ești, pe ce te bazezi și nu te interesează ce spun alții. (…) Doamna cu găina, Iulia Albu. Nu mai țin minte exact cine a încercat ironia, doamna sau găina, dar a încercat-o. Nu i-a ieșit, nu a avut prea mult haz. Acesta e răspunsul. E o modă să încerci să te agăți de cei de care ești sigură că nu îți dau răspunsul înapoi. E comod”, a declarat Andreea Marin la Kanal D.

„Eram îndrăgostită de Toto Cutugno”

„Andreea Marin, spune numele invitatului față de care ai simțit atracție fizică”, a fost următoarea provocare pe care i-a lansat-o Bursucu invitatei sale.

Andreea Marin a recunoscut că a fost îndrăgostită de Toto Cutugno și i-a trimis și o scrisoare, însă el nu i-a răspuns niciodată. Vedeta l-a avut peste ceva ani invitat în emisiunea sa „Surprize, surprize”.

„Eu am simțit atracția cu mult timp să calce el în platoul meu. Eram copil. I-am și scris în îndepărtata Italie. Toto Cutugno. Nu mi-a răspuns. Tare îmi plăcea. Eram îndrăgostită. M-am chinuit să-i scriu o scrisoare minunată și nu mi-a răspuns niciodată. Peste ani l-am avut ca invitat, în studioul «Surprizelor» și i-am spus. Era un om frumos și e un om frumos”, a mărturisit Andreea Marin.

Spre surprinderea tuturor, Teo Trandafir a povestit că a fost sărutată de Toto Cutugno și are și o fotografie cu momentul.

„Pe mine Toto Cutugno m-a sărutat pe gură. Mă credeți că nu mi-am dat seama? Dansam cu el și la un moment dat am avut senzația că vine cumva către mine. M-am lăsat pe spate și când am văzut că mă pupă am închis ochii. S-a întâmplat și am și poză”, a dezvăluit prezentatoarea emisiunii „Teo Show”.

