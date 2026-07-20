Potrivit unui studiu publicat duminică, aproape jumătate din decalajul salarial dintre sexe provine din modul diferit în care bărbații și femeile folosesc ofertele concurenței pentru a-și renegocia salariul, potrivit Reuters. În medie, bărbaţii care ocupă aceleaşi poziţii ca femeile câştigă cu 8% mai mult.

Ofertele primite de la alte companii aduc deseori creşteri salariale pentru bărbaţi la actualul loc de muncă, în timp ce femeile, deşi la fel de dispuse să îşi schimbe angajatorul, nu beneficiază de aceleaşi avantaje. Ele preferă adesea să accepte oferta externă şi să îşi schimbe locul de muncă, evidenţiază cercetarea.

Autorii studiului atrag atenţia că Directiva Uniunii Europene privind transparenţa salarială, în vigoare din iunie 2026, va facilita accesul la informaţii despre diferenţele salariale în companii. Totuşi, ei avertizează că măsura nu va elimina complet inegalităţile salariale dintre femei şi bărbaţi.

Cercetarea s-a bazat pe analiza angajaţilor care au aflat despre oportunităţi de angajare în alte firme prin intermediul părinţilor sau al fraţilor care lucrau în companiile respective.