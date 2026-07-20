Messi, în lacrimi după finala pierdută cu Spania

Argentina a avut o misiune extrem de dificilă împotriva unei echipe a Spaniei care a dominat meciul aproape în totalitate. Deși a rezistat eroic și a reușit să împingă meciul în prelungiri, echipa sud-americană nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe poartă până în minutul 117. Situația s-a complicat și mai mult pentru argentinieni după ce au rămas în inferioritate numerică în extra-time. Singurul gol al partidei a fost înscris de Ferran Torres, în minutul 106.

Finala a marcat un moment emoționant pentru Lionel Messi. După fluierul final, emoțiile l-au copleșit pe starul argentinian, iar Messi a izbucnit în lacrimi pe gazon. Imaginile cu legendarul fotbalist stând pe teren, cu capul plecat, au impresionat o lume întreagă.

Messi nu şi-a arătat emoţiile în momentul în care președintele american Donald Trump i-a pus medalia de vicecampion la gât. El a început să plângă atunci când a coborât de pe podium pe teren şi s-a întors către suporteri.

Lionel Messi în lacrimi. Foto: Getty Images

„Lacrimile tale sunt şi ale noastre, Căpitane! Ne-ai oferit cele mai mari bucurii din viaţa noastră. Îţi mulţumim pentru devotament, pentru magie şi pentru că ai dat totul până în ultima secundă. Te iubim pentru totdeauna, Leo!”, este mesajul postat pe contul oficial al naţionalei Argentinei.

دموع الوداع من الأفضل في التاريخ 🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/yJaL1GQHoP — Messi World (@M10GOAT) July 19, 2026

Gestul lui Lamine Yamal

În timp ce coechipierii săi sărbătoreau triumful, tânărul Lamine Yamal, în vârstă de doar 18 ani, a demonstrat o maturitate ieșită din comun. Ibericul s-a desprins de grupul spaniolilor și a mers direct la Messi pentru a-l consola.

Gestul său a fost întâmpinat cu emoție de fanii din întreaga lume, potrivit GSP. Cei doi s-au îmbrățișat pe gazon, într-un moment care va rămâne în istoria fotbalului.

Deși nu a reușit să-și încheie cariera la Cupa Mondială cu un al doilea trofeu, Lionel Messi rămâne o legendă absolută a fotbalului. El este singurul jucător din istorie care a fost titular în trei finale de Campionat Mondial: 2014, 2022 și 2026.

Dacă Argentina ar fi câștigat, Messi ar fi devenit primul căpitan care ridică de două ori trofeul Cupei Mondiale. În schimb, la 39 de ani, Messi a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat într-o finală de Campionat Mondial.