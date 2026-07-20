Messi, în lacrimi după finala pierdută cu Spania

Argentina a avut o misiune extrem de dificilă împotriva unei echipe a Spaniei care a dominat meciul aproape în totalitate. Deși a rezistat eroic și a reușit să împingă meciul în prelungiri, echipa sud-americană nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe poartă până în minutul 117. Situația s-a complicat și mai mult pentru argentinieni după ce au rămas în inferioritate numerică în extra-time. Singurul gol al partidei a fost înscris de Ferran Torres, în minutul 106.

Finala a marcat un moment emoționant pentru Lionel Messi. După fluierul final, emoțiile l-au copleșit pe starul argentinian, iar Messi a izbucnit în lacrimi pe gazon. Imaginile cu legendarul fotbalist stând pe teren, cu capul plecat, au impresionat o lume întreagă.

Messi nu şi-a arătat emoţiile în momentul în care președintele american Donald Trump i-a pus medalia de vicecampion la gât. El a început să plângă atunci când a coborât de pe podium pe teren şi s-a întors către suporteri.

Lionel Messi în lacrimi la finalul meciului CU Spania
Lionel Messi în lacrimi. Foto: Getty Images

„Lacrimile tale sunt şi ale noastre, Căpitane! Ne-ai oferit cele mai mari bucurii din viaţa noastră. Îţi mulţumim pentru devotament, pentru magie şi pentru că ai dat totul până în ultima secundă. Te iubim pentru totdeauna, Leo!”, este mesajul postat pe contul oficial al naţionalei Argentinei.

Gestul lui Lamine Yamal

În timp ce coechipierii săi sărbătoreau triumful, tânărul Lamine Yamal, în vârstă de doar 18 ani, a demonstrat o maturitate ieșită din comun. Ibericul s-a desprins de grupul spaniolilor și a mers direct la Messi pentru a-l consola.

Gestul său a fost întâmpinat cu emoție de fanii din întreaga lume, potrivit GSP. Cei doi s-au îmbrățișat pe gazon, într-un moment care va rămâne în istoria fotbalului.

Deși nu a reușit să-și încheie cariera la Cupa Mondială cu un al doilea trofeu, Lionel Messi rămâne o legendă absolută a fotbalului. El este singurul jucător din istorie care a fost titular în trei finale de Campionat Mondial: 2014, 2022 și 2026.

Dacă Argentina ar fi câștigat, Messi ar fi devenit primul căpitan care ridică de două ori trofeul Cupei Mondiale. În schimb, la 39 de ani, Messi a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat într-o finală de Campionat Mondial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
Libertateapentrufemei.ro
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Adevarul.ro
Filmul românesc care l-a cucerit pe Sebastian Stan: „L-a finanțat pentru că a rezonat cu propria lui poveste“
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
Fanatik.ro
Lionel Scaloni, OUT de pe banca tehnică a Argentinei? A plecat în lacrimi din conferința de presă
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Stiri Mondene 19 iul.
Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Stiri Mondene 19 iul.
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
ObservatorNews.ro
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Mediafax.ro
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Redactia.ro
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru
Fanatik.ro
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului