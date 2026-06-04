Un pachet de 572 de kilograme tăiat și lovit

Siguranța și durabilitatea bateriei rămân principalele criterii de achiziție pentru o mașină electrică, într-un moment în care constructorii auto chinezi își impun tehnologiile în Europa.

Săptămâna trecută, o echipă specializată a demontat în direct, în China, bateria Blade de a doua generație de la BYD: un pachet de 572 de kilograme care a încasat tăieturi, lovituri de ciocan și ore întregi de manipulare fără să ia foc, relatează Selectra.

Demonstrația a declanșat imediat o polemică aprinsă pe rețelele sociale, mai mulți internauți acuzându-i pe tehnicieni că au masluit testul.

Această „disecție” deschide o întrebare concretă pentru cumpărători: rămâne oare un pachet de baterii atât de integrat reparabil și reciclabil în cazul în care mașina este implicată într-un accident?

Performanța termică a bateriei, pusă la îndoială

Inițial, videoclipul a funcționat în favoarea brandului: în ciuda tăieturilor, loviturilor cu ciocanul și orelor de efort neobosit, bateria nu a luat foc și nici nu a explodat.

Însă testul a inclus o a doua parte, mult mai puțin flatantă, concentrată pe măsurătorile de temperatură în timpul încărcării rapide și pe eficiența răcirii, ale căror concluzii pun la îndoială performanța termică a bateriei.

Acest aspect negativ a stârnit controversa. Mai mulți susținători ai BYD au acuzat echipa că a trucat testul, de exemplu prin pornirea aerului condiționat pentru a crește artificial temperaturile sau chiar că a deteriorat placa de răcire în timpul dezasamblării. 

Tehnicienii s-au apărat: doar încălzirea cabinei fusese activată în prealabil, pentru a accelera descărcarea, iar structura de răcire a rămas intactă până la sfârșit.

Clei industrial peste tot

Interiorul bateriei a arătat o utilizare masivă a adezivilor (clei industrial) pe aproape toate componentele vitale: module, cabluri, conexiuni.

Folosirea unor conductori din aluminiu în zonele cu tensiune mare a stârnit îngrijorări privind fiabilitatea pe termen lung.

Bateria nu are o carcasă superioară proprie, fiind integrată direct în șasiu (podeaua vehiculului și scaunele oferă rigiditatea structurală).

Această integrare extremă (tehnologia Cell-to-Body) permite costuri mici de producție și o eficiență de asamblare de 73,6%, însă face ca bateria să fie aproape imposibil de reparat sau reciclat în cazul unui accident, obligând proprietarul să schimbe întregul bloc, ceea ce implică costuri uriașe.

Producătorul chinez BYD vinde 100.000 de mașini unui singur cumpărător. În cadrul unui acord istoric recent, care include și instalarea stațiilor de instalare rapide, compania va livra autoturismele cu o garanție de șase ani sau 600.000 de kilometri.

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