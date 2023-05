În 2008, după aproape 5 ani de relație, Andreea și Tudor au decis să încheie relația lor, fără să ofere explicații cu privire la motive. Tudor Chirilă a scris pe blogul său, la acea vreme: „Este public. Andreea și cu mine am ales să ne despărțim. O frază simplă care, probabil, va stârni multe comentarii”.

„Cât de mult v-a plăcut Vama Veche?”, a fost întrebarea cu numărul 16, adresată de Denise Rifai, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, difuzat difuzată la Kanal D.

„Până să-l cunosc pe Tudor și să l-am invitat la emisiune, la Reuniunea de Clasă, cred că nu am ascultat niciodată Vama Veche (n.r.: trupa din care face parte Tudor Chirilă). Nu mergeam la petrecerile unde se asculta foarte mult Vama Veche.

A început să-mi placă după ce am început să am o relație cu el (n.r.: cu Tudor Chirilă) și am ascultat, dar, într-adevăr, a fost o relație extrem de tumultuoasă.

Nu, nu m-a agresat Tudor niciodată. Au fost relații tumultuoase pentru că, fiind vorba de pasiune, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat o singură dată în așa fel încât nu a trebuit să… adică, nu a mai existat a doua oară”, a răspuns Andreea Raicu.

