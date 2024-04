Andreea a mărturisit că a fost pasionată încă de mică de haine și asta pentru că bunica ei a fost croitoreasă.

„De foarte mult timp! Cred că prima oară am început să fac haine când aveam 20 și ceva de ani. Am făcut o colecție cu Irina Schrotter, după care am făcut o colecție proprie. Acum am rebranduit linia de haine Andreea Raicu cu Amalin. Practic, întotdeauna m-am ocupat cu hainele!

Bunica mea a fost croitoreasă, îmi plăcea foarte tare să mă uit, să o urmăresc, să văd cum croiește și cum taie. În plus, îmi făcea foarte multe haine în copilărie.

Ne uitam în reviste și îi spuneam: «Buni, vreau asta!». Reproducea piesele respective imediat! A fost o pasiune cultivată de când eram mică! Nu, din păcate nu mai am hainele!”, a spus Andreea Raicu pentru Ego.

Andreea Raicu a mărturisit că viața de antreprenor nu este una ușoară, însă aduce foarte multe satisfacții. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit că această schimbare profesională a învățat-o să se descurce cu diferite provocări și situații noi:

Andreea recunoaște că nu i-a fost deloc ușor atunci când a decis să își pună pe picioare afacerea cu haine.

„Bineînțeles că este greu! Sunt și multe momente grele. Mi-ar fi plăcut să știu multe lucruri înainte să devin antreprenor pentru că foarte mulți oameni se gândesc că atunci când ești antreprenor viața ta este mult mai ușoară!

Din contră, viața ta este mult mai complicată pentru că ai mult mai mult de muncă, la început câștigi mai puțini bani, ai niște responsabilități fantastice, nu poți să închizi ușa și să zici că s-a terminat pentru că ai niște oameni care lucrează pentru tine.

În fiecare zi ai provocări noi, în fiecare zi se întâmplă câte ceva. Viața de antreprenor nu este liniștită niciodată, dar, în același timp, vine cu foarte multe momente de bucurie, clipe în care descoperi lucruri despre tine. Este ca și o terapie pe care o faci cu tine pentru că vezi cum reacționezi în situații complet noi. E o ocupație care te dezvoltă foarte mult!”, a mai adăugat vedeta.

Întrebată dacă regretă că a renunțat la televiziune, Andreea a fost sinceră și a recunoscut că nu s-a gândit să revină, deși a primit multe propuneri.

„Nu, absolut deloc! Probabil că dacă aș fi regretat, m-aș fi întors! Am avut foarte multe propuneri de a mă întoarce, dar probabil că nu mai rezonez! Nu spun niciodată niciodată, dar în momentul acesta mă simt foarte bine cu ceea ce fac!”, a încheiat Andreea Raicu.

