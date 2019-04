„Dacă vrei să ştii ce am păţit eu de Valentine s day, cred că o să râzi și tu. Am stricat surpriza soţului meu. Eu am stat acasă cu fata, l-am rugat sa-mi cumpere ceva dintr un mall.. s-a enervat soţul meu atât de tare pe mine încât s-a dus.. mi-a spus ca să știi că eu mai am treaba că așa îți place ție să faci de fiecare dată, să strici tot… I-am zis ia-ți copilul, du-l la restaurant și dă-i de mâncare pentru că eu azi nu am gătit deloc și nu avem mâncare. S-au dus la restaurant, între timp m-au sunat prietenii la care trebuia să ajungem, l-am sunat că hai mai repede. Eram foarte nervoasă, iar când au ajuns și am deschis ușa era și fata, era și el și avea buchetul mare de trandafiri cu o plasă cu niște sandale care îmi plac mie foarte mult și fata era cu baloanele în mână. .. și am stricat surpriza. M-a surprins foarte mult gestul soţului meu pentru că el nu este așa romatic. ..dar așa cu baloane niciodată, serios? În general, ne certăm de la lucruri minore”, a declarat Andreea Tonciu, la Răi Da’ Buni.

Zilele trecute, Andreea Tonciu a avut probleme cu poliția. Bruneta a blocat mașina unei femei, care a chemat autoritățile, pentru a putea pleca acasă. Totul s-a întâmplat în Piața Obor, iar bruneta a făcut primele declarații despre incident.

