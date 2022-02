Ieri, Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A fost prima apariție a ei pe micul ecran după ce a fost eliminată de la „Survivor România”. Vedeta a spus imediat după ce a intrat în platou că e nevorbită și că abia așteaptă să povestească tot ce s-a întâmplat în Republica Dominicană.

Întrebată de Cătălin Măruță dacă avea ce să caută la „Survivor România”, ea a spus: „Normal că aveam ce să caut la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor.

Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu, care nu prea se băga”.

Imediat a venit vorba și despre conflictele pe care le-a avut în timpul competiției. Discuții aprinse au avut loc între Andreea Tonciu și CRBL. Vedeta a spus că inițial s-a bucurat când a aflat că participă cu el în acest format de televiziune, însă acum și-a schimba părerea despre dansator.

„CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat”, a spus ea la TV, conform protv.ro.

În emisiune, după eliminarea Andreei Tonciu, CRBL a dat de înțeles că decizia a fost una corectă. „Acum că mă gândesc, este în beneficiul echipei că a plecat Andreea pentru că era o problemă psihică a echipei. Cred că am început să ne strângem ca echipă, nu mai avem oameni care să stea de pomană”, a declarat el la „Survivor România”, iar acum a venit și răspunsul ei.

„Pentru mine CRBL este un bădăran pentru că nu știe cum să se poarte cu o femeie”

„Pentru mine CRBL nu reprezintă absolut nimic, pentru mine CRBL este un bădăran pentru că nu știe cum să se poarte cu o femeie. Eu sunt curioasă cum se comportă cu soția lui, cu copilul lui, pentru că el era singurul care zicea că nu îi este dor de nimeni, nu îi este dor de familie. El este foarte rău și din cauza asta nu se plânge. Are un suflet foarte rău și este foarte dur ca om. Am rămas și eu surprinsă pentru că de la o singură întrebare, fără vreo jignire, CRBL a izbucnit, m-a înjurat, aproape că m-a bătut. Crede-mă că mai avea puțin și mă bătea.

Da, CRBL a vrut să mă agreseze și eu eram fericită dacă mă agresa. Pentru că dacă el își permitea să mă agreseze, făceam altfel lucrurile. Aveam un avocat bun care se ocupa de tot și zbura din emisiune, dar el nu își dorește asta pentru că el își dorește să stea până în finală. Dar la cât de praf este pe teren cred că o să zboare foarte repede. Nu mi se pare că CRBL este un om care să participe la Survivor”, a încheiat ea.

