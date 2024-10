Este vorba despre blefaroplastie. Multe persoane apelează la această intervenție estetică din dorința de a avea un aspect mai tânăr. Prin această metodă, surplusul de piele din zona ochilor este îndepărat.

În prezent, CRBL trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Olga Guțanu. Cântărețul a postat pe Instagram câteva fotografii cu el, dar și un mesaj prin intermediul căruia le-a mărturisit urmăritorilor săi că se va opera la nivelul feței.

Se pare că CRBL nu face acest pas pentru că nu este mulțumit de aspectul său fizic, ci pentru că în urma unui control a decoperit că moștenește o problemă în zona ochilor de la tatăl său.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, a mărturisit CRBL pe Instagram.

Ce spune CRBL despre iubita lui

CRBL nu e deranjat de diferența de vârstă dintre el și Olga Guțanu, tânăra care îi e iubită. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, artistul nu s-a mai ferit și a recunoscut că și-a refăcut viața după divorțul de soția Elena.

Întrebat ce nu ar mai face pe viitor din lucrurile din vechea căsătorie, CRBL a dat un răspuns diplomat și a dat de înțeles că acum îi pasă mai mult de el.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine, eu nu sunt egoist, eu sunt foarte săritor și foarte darnic, adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape, dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am, eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat.

Adică sunt puțin mai atent și la partea asta pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a spus el.

Întrebat de diferența de vârstă dintre el și actuala iubită, CRBL are 46 de ani, iar Olga 23, cântărețul a adăugat: „Da, e mai mare. Eu sunt mai cu experiență așa! Să tot fie! Sunt! Ce contează? Nu contează cifra!

Oamenii tot cataloghează diferența asta de vârstă și am tot citit comentarii în care…Ce nu înțeleg eu este că există o limită cu care lumea e de acord.

Diferența de vârstă să fie de 5 ani sau 7 ani și dacă ai trecut peste nu e bine, e rău. Nu înțeleg cine a pus asta, cum? Fanii știu tot, și ce am greșit și ce n-am greșit, e ceva rău de tot acolo. Dar e amuzant când văd cum alții își trăiesc viața lor prin intermediul vieții mele cumva. Trăiți-vă viața voastră fiecare”, a mai zis el în direct la Pro TV.





