CRBL a făcut recent declarații despre amploarea pe care a luat-o subiectul noii sale relații cu Olga Guțanu. În urma imaginilor cu el și Olga, artistul a fost abordat la un eveniment monden pentru a-și exprima punctul de vedere asupra mediatizării intense.

Deși CRBL și Olga Guțanu nu au confirmat oficial relația lor, imaginile publicate de Spynews.ro au vorbit de la sine, stârnind curiozitatea și discuțiile în lumea mondenă. În cadrul evenimentului, CRBL a fost întrebat despre noua sa relație, un subiect care a acaparat atenția publicului în ultima perioadă. Provocat să creeze un articol despre el însuși și să transmită ceea ce ar dori să se știe despre el, CRBL a împărtășit câteva gânduri sincere.

„Este foarte frumoasă viața, mai ales dacă ne-am trăi-o pe a noastră, nu pe a altora. Nu poți controla nici presa, nu poți controla nici oamenii. Fiecare crede ce vrea, fiecare își imaginează ce vrea. Eu îmi văd de viața mea, mult mai simplu. Merg înainte cu ziua de mâine, nu mai pot pleca urechea, de fiecare dată, la tot ce apare. Este evident că uneori sunt deranjat, dar experiența aceasta, de 20 de ani, mă face să trec mult mai ușor”, a declarat CRBL pentru Spynews.ro.

Artistul a subliniat că vârsta este doar o cifră și că oamenii ar trebui să uite cuvântul „trebuie”. „Să trăim cum simțim”, a fost îndemnul său, încurajându-și fanii să nu se lase influențați de presiunile sociale și să își urmeze inima.

„Cifrele din buletin sunt doar pentru cei care uită ce vârstă au”

CRBL a transmis, de asemenea, că nu ține cont de gura lumii și nu este afectat dacă există persoane care nu îl plac.

„E foarte simplu, cifrele din buletin sunt doar pentru cei care uită ce vârstă au. Tot ce ar trebui să facem, ar trebui, din punctul meu de vedere, să uităm că există trebuie. Hai să trăim cum simțim, pentru că este mai simplu și mai ușor și să nu mai plecăm urechea la ce spune mama, tata, prietenii, vecinii, pentru că asta este doar părerea lor. Eu sunt mult mai simplu ca om, trăiesc cu ziua de mâine, așa cum spus. Fac ce simt, dacă plac, bine, dacă nu plac, iar bine”, a mai adăugat artistul.

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie

CRBL și Elena au divorțat după 16 ani de căsnicie, iar anunțul a fost făcut de aceștia în mediul online. Ei nu au vorbit despre motivele care au dus la ruptură, însă au mărturisit că au reflectat profund asupra situației, înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul celor doi vine după ce au participat recent la emisiunea „Power Couple”.

Cei doi au împreună o fetiță, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor. „Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe Instagram.

