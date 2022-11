„E tare greu de crezut că cineva a uitat-o pe Andreea Tonciu de acum… 10-15 ani, care se lupta pentru celebritate. Acum e vedetă și, culmea, vrea să își trăiască în liniște viața de familie. Când apare expune bijuterii de zeci de mii de euro, o mașină la care eu nu-mi permit să visez. De unde o avea atâția bani? Are un apartament care se învârte după soare”, a spus Teo Trandafir înainte de a fi difuzat materialul cu Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu și-a cumpărat recent un apartament în București, într-o zonă în care doar oamenii cu foarte mulți bani își permit să locuiască. Fosta concurentă de la „Survivor România” a fost întrebată de reporterul de la Kanal D de unde are bani să își cumpere o astfel de casă.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult”, a spus Andreea Tonciu la Kanal D.

Bruneta se ocupă exclusiv de creșterea fiicei sale, Rebecca, iar soțul ei, Daniel Niculescu, este cel care aduce mai mulți bani în casă. Andreea Tonciu își câștigă banii și din campaniile de publicitate pe care le are, dar și din aparițiile la TV.

„Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a mai explicat Andreea Tonciu la „Teo Show”.

Recomandări Cum se pregătesc ucrainenii de cea mai grea iarnă: dorm îmbrăcați, își fac rezerve de hrană și apă, stau la lumânare. „Dar va veni și primăvara”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Vedeta și-a achiziționat un apartament în valoare de peste 150.000 de euro. Andreea Tonciu și-a mai cumpărat recent și o mașină în valoare de 200.000 de euro pe care o conduce foarte mândr.

„Acest apartament are trei camere și două băi(…) Un apartament ca al meu costă peste 150 de mii de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?!(…) Peste 200 de mii de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei sa-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a mai mărturisit vedeta de televiziune în emisiunea lui Teo Trandafir.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? Cea mai frumoasă jucătoare a anilor '90 a făcut senzație la un eveniment recent. Incredibil cum arată acum, la 52 de ani! FOTO

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Secretul lui Carmen Iohannis a ieșit la iveală! Ce s-a aflat abia acum despre momentul în care Papa Francisc a venit în România: 'A fost...'

Observatornews.ro Justiţiarul din Berceni a încălcat ordinul de restricţie la câteva ore după montarea brăţării de monitorizare. Era la mai puţin de 200 de metri de fosta iubită

Știrileprotv.ro Doi părinți au ținut trei ani cadavrul copilului lor într-un borcan cu o garnitură coreeană

FANATIK.RO Povestea neștiută a românilor aflați pe Titanic. O mamă și fiul ei au ajuns din întâmplare pe vas și s-au salvat în ultima clipă din ghearele morții

Orangesport.ro ŞOC | Ţara Galilor vrea să-şi schimbe denumirea după Cupa Mondială. Care ar putea fi noul nume

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2022. Vărsătorii au parte de un moment bun, care vine însă cu o condiție: să fie ei cei care netezesc drumul pentru ceilalți

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday