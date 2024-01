„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3 – 4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică.

La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau.. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a mărturisit Andreea Tonciu la Pro TV, potrivit Click.

După ce a revenit în țară, Andreea a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a vorbit despre cum este Jador.

Andreea Tonciu: Îi recomand să își lase cariera pe care o are acum și să se călugărească când iese din concurs. Îl văd călugăr, preot.

Cătălin Măruță: Te-ai duce la el la spovedanie?

Andreea Tonciu: Nu, nu pot să mă bag sub patrafirul lui.

Cătălin Măruță: Sora mea, ți-ai deschide sufletul în fața lui? La modul ăsta.

Andreea Tonciu: Nu, pentru că am văzut ce fel de om este. Am vrut să-mi deschid sufletul la el, am avut o discuție noi doi și chiar am fost filmată și omul s-a schimbat radical, adică veriga slabă… Hai să-ți spun că sunt foarte sinceră. Ce m-a deranjat pe mine: că el și Zanni m-au subestimat.

Soțul i-a interzis timp de 4 ani să apară la TV

Înainte de a pleca în Dominicană, Tonciu a filmat pentru podcastul Vorba lu Jorge, acolo unde a făcut mai multe mărturisiri, unele dintre ele destul de „picante”.

„Eu de când m-am măritat am avut cam interzis, înțelegi? Să mai vorbesc cu trecutul meu… Mi-a dat interdicție soțul meu și să mai apar la TV. Eu 4 ani de zile n-am apărut la televizor. Am fost în depresie, crede-mă!

N-am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani de zile. Tu mă crezi? Ajunsesem să fiu în depresie. Crede-mă că eu am refuzat și Asia Express că nu m-a lăsat. Am refuzat nea Marin, cu cine? Eram în echipa cu nașa mea, Anamaria Prodan și am refuzat că nu mă lăsa soțul meu”, i-a povestit Andreea Tonciu lui Jorge, înainte de a pleca la Survivor România.

