Andreea Tonciu și Roxana Nemeș, rivale în modă și în muzică. "Ea nu are voce"

În urmă cu aproximativ un an de zile, Andreea Tonciu și Roxana Nemeș apăreau în același platou de televiziune, la Kanal D. Au fost rivale în modă, la „Bravo ai stil”. Între cele două au mai avut loc discuții pe parcursul competiției, unele și mai aprinse.

Acum, Andreea Tonciu a fost invitată la Teo Show și acolo a declarat că nu o are la suflet pe Roxana Nemeș, nu s-au înțeles bine în emisiune, nu au păstrat legătura. În plus, Andreea a afirmat că Roxana Nemeș nu are voce.

„A cântat live la „Bravo ai stil”, eu știu. Nu are voce.”, a spus Andreea Tonciu.

În plus, cele două sunt rivale și în muzică acum. Andreea Tonciu a lansat o piesă, prima ei piesă. „Eu reprezint femeile” e melodia vedetei, aceasta având premiera pe 19 martie.

Roxana Nemeș e cântăreață, de-a lungul anilor a lansat mai multe piese. De curând, acesta a participat și la „Survivor România”, dar a fost scoasă din competiție din cauza unor probleme de sănătate.

Citeşte şi:

IMAGINEA ANULUI. La ce cascadorii sunt supuși pacienții COVID, ca să fie urcați cu targa în TIR-urile ATI

Barna: Cîțu nu mai are sprijinul USR-PLUS. Demiterea lui Voiculescu nu se bazează pe nicio evaluare

Pfizer devine principalul furnizor de vaccin al UE: 50 de milioane de doze în plus până în iunie și alte 1,8 miliarde de doze până în 2023

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro A murit femeia care căzuse într-o groapă uriaşă, la Craiova. Evaluată iniţial doar cu zgârieturi, bătrâna avea nenumărate fracturi

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Sergiu a rupt tăcerea. Ce i-a spus Moroşanu şi cum a rămas fără banii din donaţii

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)