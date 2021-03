Roxana Nemeș, eliminată de la „Survivor România”, din cauza problemelor medicale: „Acasă voi face alt set de analize”

În ediția din 28 martie de la „Survivor România” Daniel Pavel a făcut anunțul. Deși Roxana Nemeș a stat mai multe zile în spital, a primit tratament, urmează și o dietă, se pare că aceasta nu poate reveni în competiție, a fost eliminată.

Problemele de sănătate nu s-au sfârșit, Roxana Nemeș a declarat că nu mai are dureri, dar nu este perfect sănătoasă. Părăsește echipa Faimoșilor cu gândul că a făcut tot pentru echipă, a luptat pentru fiecare punct.

Se va întoarce acasă și va face un alt set de analize.

„Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere.

Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a declarat vedeta la Kanal D.

Ce probleme de sănătate are Roxana Nemeș

Vedeta a declarat că are probleme cu vezica biliară. Urmează și acum o dietă, dar și un tratament.

„Țin în continuare dietă și tratamentul pe care trebuie să-l fac! O să repet analizele și sper din suflet să fiu în regulă”, spunea acum câteva zile aceasta.

