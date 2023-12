Andreea Tonciu a dezvăluit cum va petrece Crăciunul și Revelionul anul acesta, având în vedere că familia ei tocmai s-a mutat în casă nouă.

„Pentru mine Crăciunul și Revelionul sunt două zile ca orice altele din an. De fiecare dată am ales că de Crăciun să stau cu familia, iar de Revelion plecam undeva, dar nu în România. Anul acesta pentru că m-am mutat în casă nouă le voi petrece pe amândouă în casa nouă.”, a declarat Andreea Tonciu, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Anul 2023 a fost unul foarte bun pt mine și soțul meu, chiar am avut destule realizări, am schimbat multe. Am o dorința mare, să plec în Maldive. Soțul da, nu e vorba de asta, dar lui nu îi place atâta zbor cu avionul.”, a mai spus vedeta.

Zilele trecute, Andreea a postat un mesaj pe Facebook, alături de care atașat o imagine în care le arată tuturor cum arată spațiul ei de relaxare din noua locuintă. „Mi-am dorit sa am un spatiu confortabil in casa mea, acolo unde imi petrec timpul cand ma relaxez”, a scris în dreptul fotografiei.

Andreea Tonciu și partenerul ei nu mai poartă verighete

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în urmă cu 7 ani și au împreună o fată. De când a devenit mamă, bruneta este mult mai discretă cu viața personală, iar aparițiile în public sunt extrem de rare. Fosta asistentă TV a vorbit despre relația cu soțul ei.

„În orice cuplu există certuri. La mine, îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu se pune problema de o despărțire. Știi ce ține în relația mea cu soțul? Imediat uităm. Acum ne certăm, peste 5 minute vorbim ca și cum nu s-a întâmplat nimic.

Nu țin ranchiună. Mai sunt unele femei sau unii bărbați, care zic «trebuie să îl pun la punct, două-trei zile nu vorbesc cu el». Hello? Stați în aceeași casă, dormiți în același pat, cum să nu vorbești? N-ai cum, mie mi se pare o tâmpenie chestia asta.

Nu există așa ceva la mine. Vorbesc, înțelege, bine, nu, iarăși bine. Cred că d-aia îmi merge mie bine, că nu țin ranchiuna asta așa mare”, a declarat Andreea Tonciu pentru Wowbiz.

