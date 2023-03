În urmă cu ani de zile, juriul de la „Te cunosc de undeva!” era format din Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andrei Aradits și Andreea Bălan. Nimeni nu știa ce se întâmpla în spatele acestei formule de juriu, până acum.

Andrei Aradits, despre Andreea Bălan: „Nu prea ne plăceam”

La început, Aradits nu a plăcut-o pe Andreea Bălan. „Nu, nu prea ne plăceam”, i-a spus actorul lui Jorge, care a reacționat: „Nici tu pe ea și nici ea pe tine?”, iar Aradits a dat explicații. „Nu prea ne plăceam așa. Nici eu pe ea și nici ea pe mine. Până când am găsit poziția din care am privit-o și am zis ok, stai puțin.

Dar ce îți place, de fapt, la ea, pentru că sunt multe lucruri care îmi plac la ea. Determinarea ei îmi place, puterea ei de muncă, pe bune vorbesc. Sunt lucruri pe care le admir la Andreea Bălan. Sunt lucruri pe care eu nu le am. Onestitatea ei ușor frustră și sociopată îmi place la nebunie”, a declarat actorul.

Ulterior, Andrei Aradits a dat și un exemplu despre o situație cu Andreea Bălan. „La un moment zicea: «Hai, Aradits să facem o poză». «Bă, dar lasă-mă în pace, fă și tu poze cu Temișan». «Nu că el e prea înalt și la tine îmi convine că tu pari inteligent. Mie imi iese pe plus».

Și are dreptate, mi se pare foarte pragmatic și foarte onest acest tip de relație. Că nu a încercat să mi-o dea pe sub mână. Mi-a zis foarte clar pe fată”, a mai zis pe Youtube Andrei Aradits, care a lăudat relație pe care o are cu Aurelian Temișan și Ozana Barabancea.

În prezent, în juriul de la „Te cunosc de undeva!” sunt Cristi Iacob, Andreea Bălan, Ozana Barabancea și Aurelian Temișan.

Despre „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19

Au început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmărit în curând, la Antena 1. Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă şi foarte, foarte multe surprize.

8 cupluri de artişti unul şi unul au spus „DA” spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi în curând pe Antena 1 şi AntenaPLAY. „Sunt bucuroasă să vă anunţ că am început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive show-uri de televiziune din România. Abia aşteptăm să vă arătăm ce se întâmplă pe platoul de filmare, să descoperiţi artiştii care deja se bucură de nişte transformări absolut fabuloase! Avem foarte, foarte multe surprize, dar deocamdată nu vă putem spune mai mult! Fiţi cu ochii pe noi!”, a declarat prezentatoarea transforming show-ului, Alina Puşcaş, care face echipă cu Pepe.



