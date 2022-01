Andrei Aradits, primele declarații după ce soția a plecat de lângă el pentru câteva luni: „Îi e dor de mine, dar e foarte fericită”

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Andrei Aradits a spus că soția lui, Andreea, este instructor de yoga. În India este acum, la specializare, la un curs la care participă femei din toată lumea. Acasă, el a rămas alături de fiul lor în vârstă de 16 ani.

Recunoaște că nu îi este deloc ușor. „E groaznic, sunt disperat. Eu aveam…Cu somnul nu e o problemă, ci cu astea…Eu aveam undeva, în mintea mea de soț că în casă, știi cum e, se împart lucrurile, tu faci aia, tu faci aia. Zic eu că undeva la 30% fac și eu. De când a plecat soția mi-am dat seama că procentajul ăsta nu e neapărat cinstit pentru că eu mai mult de 3%, 5% nu cred că făceam. E groaznic”, a declarat actorul la Pro TV, care a și dezvăluit când se va revedea cu soția.

„Ea vine în martie, e nenorocire. Am așa programul. Eu mă trezesc dimineața, fiul deja a început să funcționeze singur și se scoală, i-am făcut gofre, le pune și le încălzește și apoi pleacă la școală, e ok. Dimineața, primul lucru pe care îl fac trebuie să hrănesc pisicile, sunt cinci. Le dau mâncare, curăț, apoi mă duc afară, le dau pisicilor de afară, le iau mâncarea veche, le pun mâncarea nouă, schimb apa care a înghețat, la pun apă caldă. Apoi intru, sunt ușier de pisici.

După aia încep alea, trebuie să mai fac prin casă, am făcut curat. Am făcut curat! Astea erau lucruri ale soției, eu nu mă pricepeam la astea. Am descoperit că aveam și un aparat de șters praful, apoi mașina de spălat, o mai sun (n.r. pe soție) și o întreb pe ce apăs”, a completat el.

Chiar dacă sunt departe unul de altul, Andrei Aradits și soția vorbesc destul de des, între cursurile pe care ea le urmează acolo își face timp și pentru familie. „Da, cu soția mai vorbesc din când în când că are wifi și vorbim. E în India, e cu fetele de diverse naționalități, e un întreg club acolo, sunt rusoaice, elvețience, sunt toate națiile. E un camp acolo, un cult, sectă, adunare, gașcă. E cald acolo, palmieri. Mi-a spus că se plictisește, că doarme. (…)

Îi e dor de mine, dar e foarte fericită. Mi se pare foarte suspect”, a mai declarat el în direct.

Întrebat cum se simte singur, actorul a spus că nu prea bine. „E trist așa, n-am mai fost de mult așa, singur. E groaznic, e urât. Eric are 16 ani acum, e ok”, a încheiat el.

Cu ce se ocupă soția lui Andrei Aradits

Andreea este instructor de yoga. Într-o postare mai veche pe Facebook, actorul a făcut dezvăluiri despre soția lui și despre meseria ei. „Toată lumea o întreabă pe Andreea cum e posibil traiul normal lângă un actor.. nimeni nu m-a întrebat pe mine cum e viața lângă o yoghină.

Se culcă după ce își face clasa de mâine și mai învață niște mușchi și ajustări. Se trezește la 5:00, își face respirațiile, practica, trezește copilul, îl împachetează, îl trimite la școală, apoi hrănește turma de pisoi, apoi fuge la clasa de la 9. Uneori îmi lasă un bilețel cu indicații și inimioare. Timp în care eu.. dorm. Artist, deh.

Are o pauză pe la 12, vine acasă cu provizii și mâncăm împreună, eu în pijama, obosit deja de atâta facebook.. credeți că mi-e ușor? Andreea predă un workshop de Ashtanga. Știe ce face și știe ce spune”, a scris el în mediul online.

