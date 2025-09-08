Prezentatorul de la „Vorbește Lumea”, emisiune care se vede la PRO TV de luni până vineri, de la ora 10.30, până la ora 13.00, și soția lui formează un cuplu discret, însă iubirea dintre ei este una foarte mare. Iar Shurubel se gândește serios să devină tată!

Întrebat dacă are în plan să facă un copil, ținând că în urmă cu doar câțiva ani afirma că se simte pregătit pentru acest pas, Andrei Lăcătuș ne-a dezvăluit că a discutat deja acest aspect cu Iulia Adamache.

„Nu știu dacă aș zice că m-am apucat să mă pregătesc vreodată, dar cred că acum sunt mai pregătit pentru a avea un copil. Nu îl premeditez, ca să zic așa. Dar am discutat că atunci când trebuie să vină, să vină. Și ce pot să-ți zic este că simt că, dacă l-aș face acum, aș fi mult mai pregătit să fiu părinte decât dacă l-aș fi făcut la 25-27 de ani, când crede-mă, și cred că m-ai cunoscut un pic în perioada aia, eu nu eram… Eu nu i-aș da pe mână un copil lui Shurubel de 25-26 de ani, ăluia care eram atunci. Eram DJ în club, crede-mă, era ceva…”, a spus prezentatorul de la „Vorbește Lumea” în exclusivitate pentru Libertatea.

Andrei Lăcătuș ne-a vorbit și despre felul în care emisiunea de la PRO TV l-a schimbat, afirmând că acum este mult mai încrezător în forțele lui, dar și că echipa de la „Vorbește Lumea” și telespectatorii l-au ajutat să își repare greșelile pe care le făcea în fața publicului.

„În primul rând, cred că am câștigat încredere în mine. Pentru că e o emisiune care m-a împins de fiecare dată să fiu mai bun. E o emisiune care mi-a arătat unde greșesc. Și e o emisiune care m-a împins să repar lucrurile alea. Adică n-ai cum să scapi! În fața telespectatorilor, nu ai cum să ascunzi anumite defecte. Se vede. Eu cred cu tărie că un telespectator simte imediat atunci când un prezentator e fals”, a încheiat Shurubel interviul pentru Libertatea.

