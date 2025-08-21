Având un comportament destul de ciudat pentru un bărbat care tocmai și-a privit iubita în timp ce întreține relații intime cu o altă persoană, Libertatea a dorit să afle de la experți de ce a reacționat Andrei așa la Insula Iubirii 2025, începând să râdă și afirmând inițial că nu îl deranjează atât de tare ceea ce vede.

Psihologul Cristina Sevrani a comentat reacția lui Andrei Lemnaru

Astfel, am luat legătura cu psihologul Cristina Sevrani, care are dublă formare în psihologie educațională și psihologie clinică, pentru a ne explica reacția lui Andrei Lemnaru când a văzut imaginile cu Ella Vișan și Teo Costache.

Iată mai jos ce a spus pentru Libertatea, în exclusivitate, Cristina Sevrani, psiholog licențiat cu dublă formare în psihologie educațională și psihologie clinică:

„Reacția lui Andrei după ce a văzut scena dintre viitoarea lui soție și ispita Teo, conștient că totul va fi văzut public, că îi sunt prezentate de față cu ceilalți bărbați de pe insulă, că lui i se întâmplă cel mai negru coșmar, maximum ce se poate întâmpla în acest format, îl plasează pe acesta în comportamentele specifice traumei.

Vorbim astfel despre:

Evenimentul traumatic și expunerea

Apare o situație percepută ca amenințătoare pentru viață, integritate sau siguranță, fie ea fizică ori emoțională. Iar corpul activează mecanismele de supraviețuire: luptă, fugi sau îngheață! Aici Andrei este în faza în care îngheață, rămâne blocat, se detașează, parcă nu se uită la logodnica lui, parcă nu i se întâmplă lui, râde, îi invită pe ceilalți să se uite, neagă ca îl deranjează.

Se activează mecanismul de supraviețuire, iar nivelul de adrenalină este la maximum și îi anesteziază emoțiile. Ceilalți bărbați nu îi înțeleg comportamentul! «Băi, este femeia ta», îi spune, la un moment dat, Marius Avram. Dar el se dezice de ea instant! Chiar crede, sub efectul traumei și al șocului cauzat de mecanismul de supraviețuire declanșat de amigdala cerebrală, că nu simte nimic, că nu îl afectează. «Nu mai este femeia mea», afirmă el.

Reacția imediată (șocul)

Andrei poate simți anestezie emoțională, neîncredere («Nu mi se întâmplă mie») sau agitație extremă. La nivel fizic: pulsul este accelerat, respirația este rapidă, tremură, transpiră și simte o tensiune musculară.

În pauza lăsată de Radu Vâlcan, acesta se plimbă nervos, gesticulează, vorbește cu ceilalți și încearcă să înțeleagă imaginile văzute.

Procesarea inițială

Apar încercări de a înțelege ce s-a întâmplat! Pot exista flashback-uri, ruminări (gânduri repetate despre eveniment). «Am mai trecut prin asta», le spune Andrei celorlalți, indicând dorința de a normaliza situația, fiind un instrument psihologic des întâlnit în astfel de situații. Iar emoțiile frecvente în astfel de cazuri se văd și la el: furie, vinovăție, rușine”

Expertul a vorbit și despre scenele intime de la Insula Iubirii 2025

Psihologul Cristina Sevrani a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea și despre scenele intime dintre Ella Vișan și Teo Costache de la Insula Iubirii 2025, dezvăluind ce transmite comportamentul celor doi.

Expertul contactat de Libertatea a vorbit și pe Facebook, în cadrul unei postări publice, despre fenomenul Insula Iubirii 2025, „o oglindă intensă a psihologiei relaționale".