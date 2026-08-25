„Vom rămâne pe actualul sistem”

Clarificările premierului interimar vin pe fondul îngrijorărilor apărute în spațiul public, după ce Ministerul Educației a propus sistarea burselor sociale în afara perioadei cursurilor. Prezent marți seară la Digi24, Ilie Bolojan a sugerat că Executivul nu susține tăierea acestora și că actul normativ va fi corectat înainte de adoptare.

„În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem”, a declarat șeful Guvernului, punând punct speculațiilor.

Premierul a explicat că a avut discuții cu ministrul Educației pentru a înțelege logica din spatele acestui demers, făcând o distincție clară între tipurile de ajutoare financiare.

Potrivit Ministerului Educației, alocațiile de stat reprezintă un sprijin social permanent și au o logică de acordare lunară, pe când bursa (fie ea de merit sau socială) este menită să susțină și să stimuleze participarea fizică la școală.

„Discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială”, a spus Ilie Bolojan.

Proiectul se află în dezbatere publică

Săptămâna trecută, ministrul Educației, Mihai Dimian, a argumentat că proiectul respectă principiile legii din 2023, unde bursa socială este definită clar ca o formă de sprijin pentru participarea la activitățile didactice.

„Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elev să participe la cursuri”, declara ministrul Dimian.

Ministerul Educației vrea să taie bursele sociale ale elevilor pe timpul vacanțelor

Ministerul Educației a publicat, pe 17 august, un proiect de Hotărâre de Guvern care elimină plata bursei sociale în perioada vacanțelor școlare, o modificare ce nu a fost însoțită de explicații clare. Această schimbare vizează anul școlar 2026-2027 și modifică reglementările HG 732/2025, adoptate în vara anului 2025, conform unei analize detaliate realizate de Edupedu.ro.

În prezent, metodologia în vigoare prevede explicit acordarea bursei sociale și pe timpul vacanțelor școlare, cu excepția unor cazuri punctuale, cum ar fi elevii corigenți cu absențe nemotivate sau cei care nu au promovat anul școlar.

Articolul 15, alineatul (1) din HG 732/2025 stabilește clar că „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare”.

Aceste prevederi urmează să fie eliminate complet, potrivit noului proiect de HG. În forma propusă, se introduce un text modificat la articolul 5, alineatul (1), care prevede că „Bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

Practic, bursa socială pierde regimul special care garanta acordarea acesteia și pe durata vacanțelor și este încadrată în aceeași categorie cu alte tipuri de burse, fiind acordată exclusiv pe durata cursurilor. În plus, excepțiile și mecanismele adiționale prevăzute de articolul 15, alineatele (2) și (5) au fost eliminate complet.







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