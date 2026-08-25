Vestea despre vizita lui Ratcliffe vine după ce un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III al Forţelor Aeriene ale SUA a fost văzut marți dimineața pe Aeroportul Vnukovo, împreună cu un convoi diplomatic american. 

Administrația Trump nu a comentat informația, în timp ce Kremlinul a susținut că nu a planificat pentru săptămâna aceasta întâlniri cu oficiali americani. Nici CIA nu a oferit declarații.

Se pare că aceasta este prima călătorie a lui Ratcliffe în Rusia în calitate de director al CIA, deşi el a menţinut contacte cu omologii săi din serviciile secrete ruse.

CIA a jucat un rol important în recentele schimburi de deţinuţi dintre SUA şi Rusia, inclusiv în eliberarea, în aprilie 2025, a Kseniei Karelina, cu dublă cetăţenie, americană şi rusă, al cărei caz a fost negociat personal de Ratcliffe.

CIA a fost implicată şi în schimbul de deţinuţi din 2024 care a asigurat eliberarea reporterului de la The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, şi a veteranului din Marina americană Paul Whelan.

Fostul director al CIA, William Burns, s-a deplasat şi el la Moscova, în noiembrie 2021, când s-a întâlnit cu oficiali ruși de rang înalt, inclusiv cu Vladimir Putin, pe care l-a avertizat în privinţa invadării Ucrainei.

Vizita lui Ratcliffe are loc într-un moment în care negocierile de pace în Ucraina, mediate de SUA, sunt în impas.

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