„A fost supărat, dar decizia mi-a aparținut mie, pentru că eu trebuie să mă simt bine în pielea mea. Am avut multe kilograme în plus și nu mă mai simțeam bine”, a declarat Angela Rusu „La Măruță”, conform unica.ro.

Totodată, artista a dezvăluit și motivul pentru care au apărut discuții între ea și soțul ei. El nu a fost de acord ca soția să slăbească prin diferite intervenții medicale. Inițial, Angela Rusu și-ar fi dorit o operație de micșorare a stomacului, însă în cele din urmă a optat pentru montarea unui balon gastric.

„Am fost programată inițial pentru o operație de micșorare de stomac. Slăbisem în urmă cu câțiva ani 27 de kg, după o dietă. Marius de asta nu era de acord cu operația, pentru că știa că pot să scap de kilograme și cu dietă, eu simțeam că nu mai pot. Am vorbit cu o prietenă si am găsit opțiunea de a pune acest balon gastric. Este o pastilă pe care o înghiți și se face un balon de 500 ml care îți micșorează stomacul și nu mai ai poftă de mâncare. Se elimină după 4 luni de zile și nu ar trebui să existe complicații, asta dacă urmezi sfatul medicilor”, a explicat Angela Rusu.

Marius, soțul ei, e de părere că aceasta putea să slăbească și fără aceste intervenții. „Ea putea să slăbească și fără acest balon, a mai putut și în trecut, era o chestiune mentală, norocul a fost că i-a spus prietena de balon, altfel făcea operația și era și mai slabă. Toate au niște reacții adverse și mie nu îmi plac aceste reacții adverse, m-am interesat”, a declarat el, fiind completat de Angela Rusu, care a mărturisit că a trecut prin situații neașteptate, a leșinat de două ori. Astfel, soțul ei s-a îngrijorat, s-a speriat de unele reacții adverse ale intervențiilor pe care ea le-a făcut pentru a slăbi.

„Prima dată am leșinat când a fost finala la meciul Argentina-Franța. Am avut emoții foarte mari, sunt foarte mare microbistă. A fost un meci spectaculos și la ora 8 când s-a terminat am mers la baie și am leșinat. El s-a speriat, nu știa ce se întâmplă. Nu știu ce făceam dacă eram singură acasă. Pe 23 seara trebuia să plecăm la Poiana Brașov și am leșinat iar”, a povestit cântăreața de muzică populară, care a ajuns cu soțul la terapie de cuplu.

„Anul 2022 a fost dificil, am avut multe dispute”

„Terapia ne ajută. Anul 2022 a fost dificil, am avut multe dispute. Nu cădeam de acord pe anumite probleme din familie, anumite discuții, eu eram de o părere, el era de alta părere”, a mai explicat Angela Rusu, potrivit unica.ro.

Cântăreața Angela Rusu a trecut prin două căsnicii eșuate. De 11 ani, ea are o relație cu Marius Moldovan, și împreună au o fetiță, pe Măriuca. Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas, iar Silviu și Mihaela Prigoană le-au fost nași.

