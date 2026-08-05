Angela Rusu, în vârstă de 52 de ani, vorbește deschis despre schimbările majore prin care a trecut în ultimii ani. După ce a slăbit aproximativ 30 de kilograme în urma unei operații de micșorare a stomacului, artista a decis să își remodeleze corpul pentru a scăpa de excesul de piele rămas după pierderea în greutate.

Pentru aceste intervenții, cântăreața a ales o clinică din Turcia, unde a trecut printr-o operație complexă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Trei intervenții estetice într-o singură operație

Angela Rusu a călătorit singură în Turcia și a petrecut nouă zile internată, după o intervenție chirurgicală care a inclus trei proceduri estetice. Artista a dezvăluit că medicii au realizat în aceeași operație o abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar.

„Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Angela Rusu la Știrile Antena Stars.

Angela Rusu a mers singură în Turcia

Deși are susținerea familiei, Angela Rusu a ales să treacă singură prin perioada de spitalizare. Artista spune că nu este o persoană care să renunțe ușor și că experiențele medicale din trecut au ajutat-o să facă față și acestei intervenții.

„Eu am fost singură în Turcia… am stat 9 zile în spital”, a spus artista. Aceasta a amintit că, înainte de intervențiile estetice, trecuse și printr-o operație la rinichi care a durat aproximativ patru ore.

Cum a ajuns de la aproape 100 de kilograme la 63

Transformarea fizică a început după operația de micșorare a stomacului, care a ajutat-o să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Angela Rusu spune că schimbarea a venit însă și cu dificultăți, deoarece excesul de piele îi afecta imaginea de sine. „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume… Acum am încredere în mine, mă văd eu cum arăt.”

Artista mărturisește că intervențiile estetice au ajutat-o să își recapete încrederea și să se simtă bine în propriul corp.

Depresia și tratamentul au contribuit la creșterea în greutate

În urmă cu un an, Angela Rusu a vorbit despre problemele de sănătate care au influențat fluctuațiile de greutate. Artista a explicat că tratamentul cu antidepresive, urmat timp de mai mulți ani, i-a afectat metabolismul și a contribuit la acumularea kilogramelor.

„Am slăbit 18 kilograme, dar iar am acumulat kilograme pentru că am avut o depresie mai gravă. Eu am început cu un singur medicament acum 18 ani pentru insomnii, având foarte multe evenimente, nedormind nopțile nu puteam să mai dorm, atunci am mers la un medic psihiatru care mi-a dat un medicament și, bineînțeles, tot antidepresiv era. Aveam starea de insomnii. După foarte mulți ani am mers la un alt medic și mi-a spus că trebuie să scot neapărat acest medicament, 15-16 ani l-am luat. Eu funcționam foarte bine, reușeam să mă odihnesc. După ce mi-a recomandat să scot acest medicament, mi-a dat mai multe medicamente, pentru că mi-a zis că organismul meu reacționează altfel, creierul meu, și că trebuie să iau mai multe pastile. Tot luând aceste medicamente antidepresive, am început să mă îngraș”, a povestit Angela Rusu la „Xtra Night Show”.

Artista a explicat că situația s-a complicat după naștere, când s-a confruntat cu depresie postnatală, iar ulterior a primit și un diagnostic oncologic, perioade care și-au pus amprenta asupra stării sale fizice și emoționale.

Un nou început după transformarea fizică

Astăzi, Angela Rusu spune că se simte mult mai bine atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. După ce a ajuns de la aproape 100 de kilograme la 63 și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, artista afirmă că și-a recăpătat încrederea în sine și privește cu optimism noua etapă din viața sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE