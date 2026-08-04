Cum vă puteți proteja eficient de țânțari

În interior, plasele de țânțari rămân cea mai eficientă soluție, complet nedăunătoare și lipsită de chimicale sau mirosuri. Pentru protecția pielii, specialiștii recomandă repelente care conțin doar ingrediente active precum DEET, icaridină, IR3535 sau citriodiol. Produsele alternative, cum ar fi brățările sau dispozitivele cu ultrasunete, sunt considerate ineficiente.

O metodă mai puțin cunoscută, dar eficientă, pentru a ține țânțarii departe atunci când vă aflați în aer liber este utilizarea unui ventilator. Țânțarul tigru este un zburător lent, iar o simplă briză poate fi suficientă pentru a-l împiedica să se apropie.

Cum folosiți corect un ventilator împotriva țânțarilor

În plus, curenții de aer dispersează dioxidul de carbon și alte compuși corporali care atrag insectele. Un detaliu important de reținut este că această specie zboară la joasă înălțime, așa că ventilatorul ar trebui să fie orientat către picioare, nu către față.

Atunci când alegeți un ventilator pentru a combate țânțarii, luați în considerare două aspecte esențiale: fluxul de aer ar trebui să depășească 7 km/h și să existe posibilitatea de a direcționa aerul în jos. Iată câteva opțiuni eficiente:

Ventilator silențios Rowenta Turbo Silence

Ventilator cu piedestal Levoit

Ventilator oscilant cu piedestal

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