Mihaela Rădulescu spune că începe, încet, să își regăsească echilibrul. De ziua sa de naștere, vedeta a publicat pe Instagram un mesaj în care a rememorat cele mai dificile momente trăite în vara anului trecut.

„Ce diferență poate face un an… De ziua fiului meu, anul trecut, aveam funeraliile lui Felix. De ziua mea, anul trecut, am primit cenușa lui într-o cutie.

Dar anul acesta am purtat un zâmbet, o rochie lungă neagră și am simțit atât de multă iubire și recunoștință pentru oamenii extraordinari din jurul meu”, a scris vedeta.

Mihaela a avut un mesaj și pentru fiul ei, Ayan, pe care l-a numit „bătaia inimii mele pentru totdeauna”: „La mulți ani, băiatul meu! Cred că te-am crescut bine, pentru că ai fost cel mai mare sprijin al meu atunci când am avut cea mai mare nevoie de tine”, a transmis ea.

Mihaela Rădulescu costum de baieIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Vedeta le-a mulțumit și tuturor celor care, în ultimele luni, i-au trimis mesaje, flori sau gânduri bune: „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați trimis o îmbrățișare de la distanță, un cuvânt, flori și cele mai frumoase urări”, a scris Mihaela.

„Noroc tuturor femeilor puternice, tuturor femeilor care sunt pregătite să le susțină și să le ridice pe celelalte, tuturor prietenilor adevărați pe care îi întâlnim și îi păstrăm aproape.

Sărbătoriți viața, fiecare secundă din ea, și spuneți cel mai hotărât «la revedere» oamenilor falși din viața voastră. Așa trăim cu adevărat, nu doar supraviețuim”, a încheiat Mihaela Rădulescu.

Luna trecută, la un an de la pierderea dureroasă a partenerului ei de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a luat o decizie grea, dar necesară: s-a întors în Italia, în locurile încărcate de amintiri unde cei doi au trăit ultimele clipe fericite împreună.

„Învăț din nou să trăiesc. Aveam nevoie să găsesc o împăcare sufletească, așa că m-am întors în Italia, exact în locul unde a murit Felix”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

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