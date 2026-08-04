„Drum lin spre cer, sufletul meu!”

Gheorghe Marian Burjan avea doar 19 ani și era originar din localitatea Petrova, județul Maramureș, potrivit Rotalianul. Din nefericire, băiatul a murit duminică, în Italia, în timp ce se afla pe câmp și culegea roșii.

Familia și apropiații au trăit un șoc la auzul veștii că Marian a murit subit. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje emoționante din partea celor care l-au iubit.

„Drum lin spre cer, sufletul meu, te iubesc”, a scris o persoană din familie pe Facebook.

„Dumnezeu sa te odihnească în pace, nepoțelul meu drag, ai lăsat o mare durere in inimile noastre, dar mai ales in inimile părinților tăi. O să ne lipsești foarte mult. Te iubim!!”, a postat o rudă.

Un alt mesaj emoționant a fost lăsat de o verișoară: „Odată cu plecarea ta ai rupt ceva din mine Eu nu pot accepta că tu ne-ai părăsit… Tu știi că te-am iubit din prima clipă când te-ai născut Nu m-am așteptat la așa ceva… ne-ai distrus, vărule… nimic nu va mai fi la fel fără tine… ți-aș scrie mii și mii de mesaje… dar știu că nu le vei putea citi te iubesc și amintirile cu tine le voi păstra toata viața! Cu greu îmi găsesc cuvinte să scriu despre tine la trecut! ”.

„Viața unui om nu poate valora mai puțin decât o cultură de roșii”

Românul în vârstă de 19 ani culegea roșii pe câmp la 40 de grade Celsius, în cursul zilei de duminică, 2 august 2026. Tânărul se afla pe un câmp din Stagno Lombardo, la doar doi kilometri de râul Po, relatează portalul italian de știri Cremonaoggi.it.

În ziua cu pricina, temperaturile au atins 40 de grade Celsius, iar românul, care locuia în Monticelli dOngina, provincia Piacenza, ar fi suferit un stop cardiac. Deși a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Cremona, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Incidentul readuce în prim-plan dezbaterea despre condițiile de muncă și siguranța lucrătorilor agricoli, iar sindicatele cer măsuri urgente pentru protejarea acestora.

Rifondazione Comunista Cremona a transmis un comunicat dur, subliniind că tragedia nu poate fi considerată o simplă fatalitate. „Chiar dacă există o ordonanță regională care interzice munca agricolă între orele 12.30 și 16.00 în zilele cu căldură extremă, aceasta nu rezolvă problema. La ora 17.00, temperaturile sunt la fel de ridicate”, au transmis Matteo Prencipe și Fabrizio Aroldi. „Viața unui om nu poate valora mai puțin decât o cultură de roșii.”

Autoritățile italiene investighează circumstanțele tragediei, luând în calcul ipoteza unui șoc termic sau accident vascular cerebral. Totodată, se analizează dacă au fost respectate reglementările regionale privind evitarea muncii la soare între orele 12.30 și 16.00. Italia se numără printre țările din Europa care sunt lovite de un val de caniculă extremă.





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