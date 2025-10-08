În primele zile ale lunii octombrie, un regizor român foarte apreciat în ultimii ani a reușit să atragă și el atenția cu o astfel de postare. Este vorba despre Anghel Damian, nimeni altul decât soțul lui Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste din România zilelor noastre.

În dreptul fotografiei în care apare când era doar un copil, Anghel Damian a scris și un text despre familia lui, dar și despre „Cursa”, cel mai recent film al lui, care va ajunge în această lună în cinematografele din țara noastră.

Iată mai jos mesajul integral postat de Anghel Damian în dreptul fotografiei de pe Facebook:

„M-am născut într-o familie de artiști, așa că eram foarte mic când am început să stau printre filme. Părinții mei mă luau cu ei la cinemateca și acasă rulau pe un VHS vechi tot felul de filme de artă: Tarkovsky, Kurosawa, Inarritu, Fellini, etc. Evident, la vârsta aia, nu înțelegeam mare lucru. Dar rămânea totuși ceva în mine. O vibrație. O senzație. O lume care mă atingea fără să știu de ce.

Pe când aveam nouă ani, părinții mei au divorțat. A fost, cumva, un divorț fericit. De luni până vineri stăteam cu mama, iar în weekenduri eram cu tata. Și în fiecare sâmbătă dimineața, tata mă lua și… unde să mergem și noi? La mall. Tocmai se deschisese primul mall din București. Și acolo, evident, ne aruncam în cinema. Atunci m-am întâlnit cu cinematografia americană. Cu filmele comerciale. Cu popcornul, cu zgomotul, cu tot spectacolul ăla.

Pentru tata, care este profesor de regie, era poate un exercițiu greu: el, crescut în cultul filmului de autor, stând la blockbustere cu Vin Diesel. Dar cred că bucuria mea din sală îl făcea și pe el fericit. De multe ori vedeam câte două filme pe zi, uneori aceleași. Nu conta. Eu trăiam fiecare cadru. Unul dintre filmele care m-au marcat atunci a fost «Fast and Furious». Ăla a fost momentul în care am înțeles, fără să știu că înțeleg, că filmul poate fi și adrenalină, și spectacol. Că poate să-ți vorbească despre familie, prietenie, loialitate, dar într-un limbaj mai ușor de decodificat.

Arc peste timp, anul 2025, am făcut filmul «Cursa». Un film care, într-un fel, e dialogul meu cu copilul care vedea «Fast and Furious» cu ochii cât farurile. E un film prin care am vrut să-i mulțumesc lui, celui care a început să iubească cinema-ul fără să-l înțeleagă, doar simțindu-l. De șapte ani de când fac regie, am încercat mereu să învăț, să mă joc cu formele, cu genurile. Și pot să spun că filmul «Cursa» e un film unic în peisajul românesc. Un film cu poveste, cu acțiune, cu mașini, dar și cu suflet. Începe o serie de avanpremiere prin țară, iar din 24 octombrie, filmul intră în cinematografele din toată țara. Vă aștept să-l vedeți”.

