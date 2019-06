„Am trăit atât de intens în acei ani, s-au întâmplat atâtea lucruri, dintr-odată atâtea cunoștințe, atâtea situații încât, de multe ori sunt pusă în situația ca cineva să povestească ceva, amintiri cu mine din acei ani și eu să nu-mi aduc aminte”, spune cu îngrijorare și părere de rău solista.

Copilul teribil al scenei muzicale de la sfârșitul anilor ‘90, Andreea Antonescu nu regretă anii de megasucces petrecuți cu Andreea Bălan în Andre, însă a plătit și plătește prețul acelei perioade când toți puștii din țară le erau fani, fenomen nemaiîntâlnit până atunci în muzica românească.

”Nu am avut parte de copilărie, am sacrificat-o fără să ne dăm seama, am simțit durerea asta mai târziu. Au trecut anii de succes atât de repede încât parcă nu au fost ani ci câteva săptămâni. Uneori sunt provocată în discuții și încerc să-mi aduc aminte multe situații petrecute în urmă cu 20 de ani. Însă am uitat foarte multe, îmi dau seama că am ars acei ani de adolescență foarte rapid. Gândește-te că eram și la liceu, învățam pe bancheta mașinii, aproape în fiecare zi a săptămânii într-un alt oraș, acasă doar în fugă. Totul se petrecerea într-o viteză nebună iar eu eram totuși un copil. Am trăit în acei ani mai intens precum alții în 10 la un loc”, ni se confesează artista, nici astăzi mai relaxată, cu domiciliul pe două continente, împărțită între educația fetiței sale și activitatea sa profesională.

