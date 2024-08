Anisia Gafton este în plin proces de organizare a nunții sale cu iubitul ei, Serghei. După ce a fost cerută în căsătorie într-o vacanță romantică, Anisia se pregătește acum pentru marele eveniment și își caută cu atenție sala de evenimente unde va avea loc nunta.

„Da, o să facem prin vară, la anul, nunta. În vară, sigur. Am găsit o locație care se apropie de ceea ce ne dorim, dar mai căutăm”, a spus vedeta.

Într-un interviu acordat recent pentru viva.ro, Anisia Gafton a dezvăluit cum trebuie să arate locul perfect pentru ziua cea mare. Actrița își dorește o sală elegantă, dar intimă, care să reflecte personalitatea cuplului și să ofere un cadru de vis pentru invitați. Deși încă nu a stabilit data exactă a nunții, Anisia a menționat că evenimentul va avea loc în curând, iar pregătirile sunt în toi.

„Noi ne dorim în afara Bucureștiului să fie locația unde facem nunta, mai exact undeva în pădure, nu chiar în Capitală, ci undeva la aer liber. Dar mai căutăm”

„Chiar nu m-am așteptat”

Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe speciale, momentul fiind unul deosebit de emoționant pentru actriță. Deși a fost într-o vacanță de lucru recent, Anisia Gafton își dorește încă un sejur în luna septembrie, pentru a se relaxa și a se bucura de timpul liber înainte de marele eveniment.

„Cererea în căsătorie a fost așa: s-a dispus de un inel… Se pune băiatul în genunchi și scoate un inel cu diamant – de preferat din acela cât mai mare – să le arăți la fete «că se vede și din tramvai». Rețeta asta este! Se adaugă multe emoții și trebuie să se filmeze, că altfel nu se poate. Așa am făcut. (…)

Nu mă așteptam. Și cel mai fain e când nu e aștepți. Eu chiar nu m-am așteptat. Eu credeam că omul acesta are probleme psihice înainte de acest moment, pentru că era foarte ciudat. Dar el avea emoții, nu știa unde să mă ceară. Ne aflam în Grecia și s-a pus pe un muntișor… și acolo voia să mă ceară numai că era plin de turiști și nu reușea. Noi trebuia să filmăm ceva, eu am văzut că se tot strâmba, tot pufnea și l-am tot întrebat ce are. Eu nu mai înțelegeam nimic. După care a găsit un drumuleț pe munte care nu era așa la vedere pentru turiști și acolo m-a cerut, în final”, a povestit Anisia Gafton.

„Am luat eu inelul și l-am pus pe deget când l-am văzut!”

Actrița a dezvăluit și cum a reacționat în momentul în care a văzut că Serghei o cere în căsătorie. „Prima dată am zis că poate l-a furat de undeva… Glumesc, desigur. Nu m-am mai gândit la nimic, pentru că nu m-am așteptat. Într-adevăr, a fost un moment destul de emoționant. L-am luat eu și l-am pus pe deget când l-am văzut! N-am mai așteptat, l-am luat direct: «Da, mulțumesc. Era și cazul…». Da a fost emoționant. Și până atunci nu văzusem români în Atena, chiar nu văzusem și abia atunci urcau pentru prima dată niște români și ne-au felicitat. Când ne-au văzut și ne-au spus: «A, uite, o cere…» și s-au bucurat. Nu știu cum s-au nimerit și românii ăia acolo!”.

