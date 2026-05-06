Anisia Gafton și Florin Serghei au devenit oficial soț și soție

Anisia Gafton și Florin Serghei au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit civil. Cei doi au ales să organizeze ceremonia într-un cadru discret, alături de familie și de apropiați.

Evenimentul a avut loc pe 5 mai 2026, iar actrița de comedie a publicat ulterior primele imagini de la cununia civilă pe rețelele de socializare. În fotografiile postate, Anisia Gafton apare într-o rochie albă lungă, cu dantelă în partea inferioară, completată de un sacou alb.

Florin Serghei a ales un costum bleumarin și o cămașă albă. Actrița a transmis un mesaj în stilul caracteristic. „Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante”, a scris Anisia Gafton, pe rețelele de socializare.

Cei doi formează un cuplu din 2017 și urmează să devină părinți

Anisia Gafton și Florin Serghei sunt împreună din anul 2017. După aproape un deceniu de relație, cei doi se pregătesc și pentru un alt moment important din viața lor: venirea pe lume a primului copil.

Actrița a anunțat recent că este însărcinată și a vorbit deschis, în mediul online, despre această perioadă din viața ei. Vedeta le-a răspuns urmăritoarelor care au întrebat-o cum se simte și a povestit că vestea sarcinii i-a adus multă bucurie.

„Vă spun sincer…partea grea la o sarcină, mai ales în primul trimestru, în general, nu e neapărat o regulă (poate tu ești norocoasă și treci ca Vodă prin lobodă), este că în fiecare dimineață, ceasul deșteptător este un pic de greață, în unele situații vomă, că după jumătate de zi ți-e somn de parcă ai lucrat la sapă, mai bagi un plâns, mai un râs, mai o instabilitate emoțională.

Ce să mai, devii Serghei care a băut multă bere. Radiez, cum s-ar zice. Dar nu pot să neg și părțile frumoase în această perioadă, și anume că îți cresc sânii! Ai sâni de mamă. Ești trecută prin ploaie, prin vânt, cu crengile la pământ, dar merele stau țapene în copac. Recunosc că mă bucur de asta”, a declarat Anisia Gafton, pe Facebook.