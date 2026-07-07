Actorul, care a câștigat două premii Oscar pentru roluri principale în „Tăcerea mieilor” și „Tatăl”, a colaborat în anul 1980 cu Shirley MacLaine pentru comedia „Anotimpurile unei căsnicii” („A Change of Seasons”). Filmul, care explorează povestea a doi soți în încercarea de a-și revigora relația prin aventuri extraconjugale, a fost un eșec la box office și a primit critici negative, după cum menționează Film Starts. Procesul de filmare, însă, a fost marcat de tensiuni între cei doi actori.

Anthony Hopkins a descris-o ulterior pe Shirley MacLaine ca fiind „cea mai insuportabilă actriță” cu care a lucrat vreodată.

Într-un interviu acordat New York Post, Shirley MacLaine a răspuns la această afirmație, spunând: „Nici mie nu mi-a plăcut de el, dar tocmai renunțase la alcool și îi era greu”. Comentariul său exprimă o anumită înțelegere față de comportamentul dificil al lui Hopkins de la acea vreme.

Această perioadă dificilă din viața actorului britanic a fost marcată de lupta sa cu dependența de alcool, pe care a început să o dezvolte încă din anii săi de început pe scena teatrului. Într-o postare pe Instagram din 2018, citată de BBC, Hopkins a recunoscut: «(…) Asta faci în teatru, bei. Dar era și foarte dificil de lucrat cu mine, pentru că eram mai mereu mahmur”. În cele din urmă, a căutat ajutor și a renunțat definitiv la alcool, dar tranziția nu a fost ușoară, afectându-i relațiile profesionale.

Deși Hopkins și-a continuat cariera cu succes, câștigând alte premii și devenind o legendă a cinematografiei, colaborarea tensionată cu Shirley MacLaine rămâne una dintre cele mai controversate povești din viața sa profesională. Pe lângă conflictul cu MacLaine, producția problematică „Anotimpurile unei căsnicii” a fost marcată și de faptul că Hopkins a fost nominalizat la Zmeura de Aur pentru „Cel mai prost actor în rol principal”, un episod rar în cariera sa altfel strălucitoare.

Din fericire pentru el, nu a „câștigat” trofeul, care i-a revenit în acel an lui Neil Diamond pentru rolul din „The Jazz Singer”.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
Viva.ro
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.RO
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
GSP.RO
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
Politică 07 iul.
PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 07 iul.
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Parteneri
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul.ro
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
Fanatik.ro
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Stiri Mondene 07 iul.
Puya a fost întrerupt chiar în mijlocul concertului. Ce i-a cerut un bărbat din public. „Ești de la poliție? Ferească Dumnezeu!”
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Stiri Mondene 07 iul.
Corina Caragea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât a plătit pentru două șezlonguri, în Puglia, Italia. „Veniți oricând, dar evitați iulie și august”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
ObservatorNews.ro
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Parteneri
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
GSP.ro
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
GSP.ro
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
Parteneri
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Mediafax.ro
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Doctorița Anca Cernea, specializată în medicină generală, s-a stins din viață după o suferință îndelungată
KanalD.ro
Doctorița Anca Cernea, specializată în medicină generală, s-a stins din viață după o suferință îndelungată

Politic

PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
Politică 07 iul.
PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Politică 07 iul.
AUR i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după ce președintele PSD a spus că partidul lui George Simion îl menține pe Ilie Bolojan premier
Parteneri
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
ZiaruldeIasi.ro
Ieșean transformat peste noapte în datornic: un escroc i-a furat datele de pe site-urile unor instituții publice și și-a confecționat o carte de identitate falsă
Rupe tăcerea după ce a fost acuzat că pariază pe meciurile propriei echipe din SuperLiga: „Normal că am cont! Dar n-au ei treabă cu pariurile mele!”
Fanatik.ro
Rupe tăcerea după ce a fost acuzat că pariază pe meciurile propriei echipe din SuperLiga: „Normal că am cont! Dar n-au ei treabă cu pariurile mele!”
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar