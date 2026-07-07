Actorul, care a câștigat două premii Oscar pentru roluri principale în „Tăcerea mieilor” și „Tatăl”, a colaborat în anul 1980 cu Shirley MacLaine pentru comedia „Anotimpurile unei căsnicii” („A Change of Seasons”). Filmul, care explorează povestea a doi soți în încercarea de a-și revigora relația prin aventuri extraconjugale, a fost un eșec la box office și a primit critici negative, după cum menționează Film Starts. Procesul de filmare, însă, a fost marcat de tensiuni între cei doi actori.

Anthony Hopkins a descris-o ulterior pe Shirley MacLaine ca fiind „cea mai insuportabilă actriță” cu care a lucrat vreodată.

Într-un interviu acordat New York Post, Shirley MacLaine a răspuns la această afirmație, spunând: „Nici mie nu mi-a plăcut de el, dar tocmai renunțase la alcool și îi era greu”. Comentariul său exprimă o anumită înțelegere față de comportamentul dificil al lui Hopkins de la acea vreme.

Această perioadă dificilă din viața actorului britanic a fost marcată de lupta sa cu dependența de alcool, pe care a început să o dezvolte încă din anii săi de început pe scena teatrului. Într-o postare pe Instagram din 2018, citată de BBC, Hopkins a recunoscut: «(…) Asta faci în teatru, bei. Dar era și foarte dificil de lucrat cu mine, pentru că eram mai mereu mahmur”. În cele din urmă, a căutat ajutor și a renunțat definitiv la alcool, dar tranziția nu a fost ușoară, afectându-i relațiile profesionale.

Deși Hopkins și-a continuat cariera cu succes, câștigând alte premii și devenind o legendă a cinematografiei, colaborarea tensionată cu Shirley MacLaine rămâne una dintre cele mai controversate povești din viața sa profesională. Pe lângă conflictul cu MacLaine, producția problematică „Anotimpurile unei căsnicii” a fost marcată și de faptul că Hopkins a fost nominalizat la Zmeura de Aur pentru „Cel mai prost actor în rol principal”, un episod rar în cariera sa altfel strălucitoare.

Din fericire pentru el, nu a „câștigat” trofeul, care i-a revenit în acel an lui Neil Diamond pentru rolul din „The Jazz Singer”.

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