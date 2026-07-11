Potrivit The New York Times, administraţia Trump a emis vineri citaţii pentru mai mulţi jurnalişti, după ce publicaţia a relatat săptămâna aceasta despre problemele de securitate legate de noul avion prezidenţial Air Force One, primit de Donald Trump din partea Qatarului.

Citaţiile, care îi obligă pe jurnaliști să depună miercurea viitoare mărturie în faţa unui mare juriu federal din Manhattan, reprezintă o escaladare fără precedent a eforturilor preşedintelui Donald Trump de a intimida presa, denunță The New York Times.

Citațiile, emise de procurorul nominalizat la conducerea serviciilor secrete americane

„Apariţia agenţilor federali la uşa reporterilor ar trebui să şocheze conştiinţa oricărui american care crede în Constituţie şi în libertatea presei pe care aceasta o protejează”, a declarat avocatul-șef al The New York Times, David McCraw.

„Jurnaliştii noştri relatează faptele şi promovează dreptul publicului american de a şti cum funcţionează administrația lor şi cum sunt folosiţi banii contribuabililor. Acest act de provocare nu ar trebui privit decât ca o încercare de a împiedica publicul să afle ce se întâmplă în ţara lor, intimidând jurnaliştii pentru a-i împiedica să-şi facă meseria”, a adăugat avocatul.

Citaţiile, emise de procurorul federal din Manhattan Jay Clayton, conţin puţine detalii, solicitând doar ca jurnaliştii să depună mărturie „în legătură cu o presupusă încălcare a legii penale federale”.

Jay Clayton a fost nominalizat acum o lună de Donald Trump pentru funcţia de director al serviciilor naţionale de informaţii.

FBI a încercat să împiedice publicarea articolului pentru care au fost emise citațiile

The New York Times a dezvăluit miercuri că Donald Trump a părăsit Turcia cu vechiul Air Force One, ca măsură de precauţie, la insistenţa Serviciului Secret.

Ziarul newyorkez a relatat a doua zi că noul Air Force One, un Boeing 747-8 donat de Qatar, nu dispune de unele dintre caracteristicile avansate de securitate ale aeronavei mai vechi, cum ar fi capacităţile antirachetă.

Ambele articole au citat surse care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a fi protejate în chestiuni sensibile de securitate.

Înainte de publicarea articolului de miercuri, un funcţionar de rang înalt al Biroului Federal de Investigaţii (FBI) a contactat The New York Times și a solicitat amânarea publicării articolului, calificând problema drept una de securitate naţională.

Donald Trump a declanșat un război împotriva presei tradiționale

Donald Trump atacă de mult timp presa tradițională în eforturile sale de a controla peisajul mediatic.

Atât administraţiile democrate, cât şi cele republicane au iniţiat anchete în legătură cu divulgarea unor informaţii clasificate. Totuși, citaţiile îndreptate împotriva jurnaliştilor nu sunt obișnuite și pot încălca Primul Amendament, care garantează drepturile fundamentale la libertatea exprimării și presei.

The New York Times este implicată în mai multe procese cu Trump şi administraţia sa. Anul trecut, preşedintele american a dat în judecată ziarul newyorkez sub acuzația de denigrare a reputaţiei sale şi de subminare a candidaturi sale pentru alegerile prezidențiale din 2024.

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