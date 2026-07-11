Evoluția lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja

Progresul excelent de pe loturile din A7 finanțate prin PNRR, inclusiv la pasajul de 1,2 kilometri de la Cleja, din județul Bacău, susține obiectivul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de a deschide circulația pe o legătură continuă de aproape 400 de kilometri, de la București până la Pașcani.

„Autostrada Moldovei (A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 m! În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri”, a scris, pe Facebook, sâmbătă, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

1.900 de muncitori pe secțiunea dintre Adjud și Bacău

Șeful CNAIR susține că stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la peste 95% pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni al lotului 2 și la aproximativ 80% pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău.

„Pe toți cei 47 km ai șantierului, între Adjud și Bacău, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje”, a mai spus acesta.

La Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție.

Obiectivul șefului CNAIR pe A7

Construcția loturilor 2 Domnești Târg – Răcăciuni, în lungime de 38,78 km, și 3 Răcăciuni – Bacău, în lungime de 21,52 km, are o valoare însumată de 4,18 miliarde lei, fără TVA. Finanțarea pentru construcția acestor loturi, care fac parte din A7 Focșani – Bacău, este asigurată prin PNRR.

„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 km de autostradă de la București la Pașcani: A3 (București–Ploiești): 62 km, A7 (Ploiești–Pașcani): 319 km, Varianta Ocolitoare (VO) Bacău: 16 km”, a conchis Cristian Pistol.

Când se va circula pe tronsonul Adjudu – Răcăciuni – Bacău

Reprezentanții Asociației „Moldova vrea autostradă” au precizat, în luna iulie, că lotul 2 Adjudu Vechi – Răcăciuni ar putea fi deschis alături de lotul 3 Răcăciuni – Bacău.

Această secțiune din A7 ar putea fi inaugurată în luna august. Lucrările sunt realizate de constructorul român UMB.

„Cel mai probabil, deschiderea va avea loc în această vară, simultan cu lotul Răcăciuni – Municipiul Bacău. Estimarea noastră inițială era că s-ar putea circula pe cele două loturi de la sfârșitul lunii iulie, însă lucrările de la structurile lungi din zona Cleja și Nicolae Bălcescu par să mai necesite timp. Autoritățile au indicat recent luna august ca termen probabil pentru inaugurare”, au mai susținut reprezentanții „Moldova vrea autostradă”.

