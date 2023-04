Cu ocazia zilei sale, a realizat o ședință foto cu totul specială, în care și-a etalat trupul bine lucrat în sala de fitness. „Îmbrăcată” doar în lenjerie intimă, cu un tort în mână, artista le-a arătat tuturor cum arată la această vârstă.

Cântăreața are o siluetă de invidiat, iar sala de fitness a devenit pentru ea, cel puțin în ultimele luni, a doua casă. Prietenii virtuali au reacționat imediat și i-au lăsat vedetei zeci de comentarii.

„Și ce vrei sa demonstrezi cu pozele astea? la 40 te vedem și fără chilo.”, a spus unul dintre internauți.

„Poateee poateeee! Ramai aproape. Cine a zis ca vreau sa “demonstrez?” Îmi place mult cum arăt și mă simt bine, mai ales pentru 34 de ani! Its my life, my page, my ass and titties”, a răspuns, asumată, Antonia.

Care este secretul relației cu Alex Velea

Antonia și Alex Velea sunt împreună de aproape 10 ani și formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. Au doi băieți împreună și în curând se vor căsători.

Antonia a spus care este secretul lor, pentru care au fost invidiați de toată lumea. Așa le funcționează familia. „Nici nu știu dacă e vreun secret. Pur și simplu avem chimie și cred că asta ne unește. Și comunicăm”, a precizat Antonia, potrivit Wowbiz. Antonia a povestit și despre rolul ei din „Haita în acțiune”, care s-a lansat recent.

