„Am febră mare, natural. Nu am Covid. E o răceală. Ideea e că din cauza Borreliei, eu nu am făcut febră niciodată.

Este a doua oară, după 12 ani, când fac febră natural, nu indusă de hipertermie! Semn că tratamentul funcționează și că sistemul imunitar începe să își facă treaba! Doamne ajută! Mă simt ca naiba, jur! Dar sunt fericită!”, a scris Adda, pe contul personal de Instagram.

Cum a descoperit că suferă de boala Lyme

După ce s-a trata aproape un an necorespunzător, medicii au reușit să pună diagnosticul corect, iar Adda a aflat că suferă de boala Lyme. Au trecut câteva luni de când a început tratamentul.

„Am avut noroc că n-am murit! La început era doar cutanant, pur şi simplu am avut o explozie, eram acasă, stăteam pe pat, şi mi-a bubuit pielea! Am făcut şi nod în gât, adică mă sufocam, aveam ganglionii ca nişte mingi de tenis, pe la gât, inghinal… eram varză! Intram în duş şi nu simţeam apa pe piele!

Mi-amorţeau mâinile, picioarele, aveam furnicături… mă frigea şoldul, erupții pe piele, şi doctorul la care am fost cu aceste simptome mi-a spus: ‘Doamnă, mergeţi la psiholog, ca să nu vă trimit la psihiatrie!’.

Analizele mele arătau… zici că eram un om sănătos! Am fost la astrologi, la parapsihologi, în acel an jumătate am fost peste tot, pentru că ştiam că e ceva rău!

Atunci am fost la un imunolog, care mi-a spus, primul, că am Lyme… problema nu era că nu ştiam ce înseamnă Lyme, problema e că am aflat târziu că am Lyme!”, a povestit Adda, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.

